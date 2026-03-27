POL-PDLD: Zeugenaufruf: Unfallflucht in der Weinstraße

Landau (ots) - Am 25.03.2026 stellte ein Geschädigter gegen 23:00 Uhr sein Leichtkraftrad der Marke Piaggio vor seiner Wohnanschrift in der Sudetenstraße in Landau ab. Am folgenden Morgen, gegen 05:45 Uhr, musste er feststellen, dass das Fahrzeug in der Nacht durch bislang unbekannte Täter entwendet wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.900 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die polizeilichen ...

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