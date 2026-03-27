POL-PDLD: Maikammer - Bürger durchschauen "Schockanrufe"
Maikammer (ots)
Im Zeitraum zwischen 14 und 17 Uhr versuchte gestern (26.03.2026) ein Betrüger, Bürger in Maikammer um ihr Erspartes zu bringen. Der Anrufer gab sich als Arzt einer Universitätsklinik aus und behauptete, Angehörige der Kontaktierten befänden sich in einer Notlage. Die Angerufenen ließen sich jedoch nicht täuschen: Sie beendeten die Gespräche frühzeitig und informierten die Polizei, noch bevor konkrete Forderungen gestellt wurden. Die Polizei appelliert: Betrüger nutzen Schockmomente, um Druck aufzubauen. Geben Sie niemals Informationen zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis und übergeben Sie kein Bargeld an Unbekannte. Vergewissern Sie sich bei Zweifeln immer direkt bei Ihren Angehörigen oder der Polizei unter dem Notruf 110.
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Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
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