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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler/ Rinnthal - Kontrollen

Annweiler (ots)

Zur Hauptverkehrszeit wurden auch am heutigen Tag Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung des Durchfahrtsverbots für LKW über 7,5 Tonnen durchgeführt. Hierbei mussten innerhalb von 1,5 Stunden nur 10 LKW drehen. Weiterhin erfolgten Kontrollen im Ortsbereich Rinnthal sowie im Bereich Sarnstall aufgrund der Vollsperrung in Rinnthal. An den Kontrollstellen mussten mehrere PKW-Fahrer sowie ein LKW-Fahrer wenden. Diese missachteten die Verkehrszeichen und Absperrungen bezüglich der Vollsperrung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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