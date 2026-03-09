Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Alkohol und Drogen am Steuer - 22-Jähriger gestoppt

Oberhausen (ots)

Sonntagmorgen (08.03.) gegen 03:00 Uhr kontrollierte die Polizei einen 22-jährigen Autofahrer in seinem Hyundai auf der Biefangstraße in Oberhausen. Bereits während der Kontrolle ergaben sich deutliche Hinweise darauf, dass der Mann nicht ganz nüchtern unterwegs war. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Wert lag deutlich über dem zulässigen Grenzwert. Der Fahrer erklärte, er habe lediglich ein paar Bier getrunken. Damit war die Liste der Auffälligkeiten jedoch noch nicht vollständig. Auf der Polizeiwache führten die Einsatzkräfte zusätzlich einen Drogentest durch. Ergebnis: positiv auf Cannabis und Kokain. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Seine nächtliche Fahrt endete damit früher als geplant. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt nun das zuständige Verkehrskommissariat.

