Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fußballspiel in der Regionalliga West zwischen dem SC Rot - Weiß Oberhausen und Schalke 04 (U23), am Freitag, dem 06.03.2026, 19:30 Uhr im Stadion Niederrhein

Oberhausen (ots)

Das Fußballspiel endete vor 3.017 Zuschauern 2 : 2. Die Begegnung verlief störungsfrei.

