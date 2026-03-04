Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (23.02. - 01.03.2026) wurden in Oberhausen insgesamt acht Wohnungseinbrüche angezeigt.

Freitagabend (27.02.):

Unbekannte Täter verschafften sich am Freitagabend über eine Hofeinfahrt Zugang zu einem Garten eines Einfamilienhauses in Oberhausen Styrum. Über die Terassentür drangen sie mittels "Kittfalzstechen" in das Haus ein. Hierbei wurde die Glasdichtung mit einem unbekannten Werkzeug durchbrochen. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Goldschmuck. Nach der Tat entfernten sie sich unerkannt von der Örtlichkeit.

Was ist "Kittfalzstechen"? Beim "Kittfalzstechen" handelt es sich um eine Einbruchsmethode, bei der die Täter mit einem spitzen Werkzeug die Gummidichtung (Glasfalz) einer Fenster- oder Terrassentür heraushebeln oder durchstechen, um anschließend das Glas oder den Fenstergriff zu manipulieren und so die Tür zu öffnen.

Die Expertinnen und Experten der Kriminalprävention der Polizei Oberhausen beraten Sie kostenlos zum Thema Einbruchschutz - auch direkt bei Ihnen zu Hause.

