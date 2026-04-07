Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Leergut-Diebe beim Raiffeisenmarkt (03.04.2026)

Reichenau (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend versucht, Leergut vom Gelände des Raiffeisen Marktes "Am Vögelisberg" zu entwenden. Kurz nach 20 Uhr stellte eine Zeugin zwei Personen im eingezäunten Bereich des Betriebs fest, die einen großen Sack mit Pfandgut über den Zaun warfen. Nachdem die Frau die beiden Diebe daraufhin ansprach, sprangen diese über den Zaun und rannten ohne Beute davon.

Sachdienliche Hinweise auf die beiden unbekannten Männer nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

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