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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Leergut-Diebe beim Raiffeisenmarkt (03.04.2026)

Reichenau (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend versucht, Leergut vom Gelände des Raiffeisen Marktes "Am Vögelisberg" zu entwenden. Kurz nach 20 Uhr stellte eine Zeugin zwei Personen im eingezäunten Bereich des Betriebs fest, die einen großen Sack mit Pfandgut über den Zaun warfen. Nachdem die Frau die beiden Diebe daraufhin ansprach, sprangen diese über den Zaun und rannten ohne Beute davon.

Sachdienliche Hinweise auf die beiden unbekannten Männer nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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