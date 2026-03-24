Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer schmeißt Flasche an Hauswand und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Polizisten nahmen Montagabend (23.03.) kurz vor Mitternacht einen Randalierer am Märkischen Ring in Gewahrsam. Der 39-Jährige war stark alkoholisiert und warf zuvor eine Flasche gegen ein Haus. Der Melder berichtete einer Streifenwagenbesatzung, dass er den Mann bereits mehrfach weggeschickt habe, da er in der Vergangenheit immer wieder beabsichtigte, in dem Hausflur des Mehrfamilienhauses zu nächtigen. Durch den Flaschenwurf sei kein Schaden entstanden, der 39-Jährige habe die Aufforderung zu gehen, jedoch ignoriert. Gegenüber der Polizei wollte sich der Randalierer, der bereits mehrfach in Erscheinung trat, nicht ausweisen. Er hatte jedoch einen Ausweis in seiner Hosentasche. Fragen der Beamten zu seinem Verhalten wollte der Mann keine beantworten. Stattdessen sagte er mehrfach in provozierender Stimme "Was". Der Randalierer erhielt einen Platzverweis, den er ignorierte. Deshalb musste er zur Verhinderung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam genommen werden. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. (arn)

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