Polizei Hagen

POL-HA: SEK-Einsatz nach häuslicher Gewalt - Tatverdächtiger festgenommen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Montagnachmittag (23.03.2026) erhielt die Polizei um 16.40 Uhr den Hinweis auf eine männliche Person in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Klosterkamp", nachdem es dort zu einer häuslichen Gewalt zum Nachteil eines Mitbewohners gekommen war. Dieser wurde leicht verletzt. Für die alarmierten Polizeibeamten ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass von der Person eine mögliche Gefährdung ausgehen könnte. Bei der betroffenen Person handelt es sich um einen 35-jährigen polizeibekannten Hagener. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass sich der Mann in dem Mehrfamilienhaus aufhält. Gegen ihn lag zudem ein Haftbefehl vor. Darüber hinaus verdichteten sich die Hinweise darauf, dass er möglicherweise bewaffnet ist. Vor diesem Hintergrund wurde ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugezogen. Gegen 21.30 Uhr erfolgte der Zugriff durch das SEK. Der Mann konnte vor Ort jedoch zunächst nicht angetroffen werden. Gegen 23.20 Uhr erschien der 35-Jährige an seiner Wohnanschrift und konnte dort durch Einsatzkräfte der Polizei widerstandslos festgenommen werden. Er wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen den 35-Jährigen wurde zudem eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt gefertigt. Die Ermittlungen dauern an. (sch)

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