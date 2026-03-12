Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeug

Papenburg (ots)

Am Donnerstag, 12. März 2026, kam es gegen 14:34 Uhr im Kreuzungsbereich Rheiderlandstraße / Bethlehem rechts in Papenburg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 25-jährige Fahrerin eines Rettungswagens mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Rheiderlandstraße aus Richtung Splitting in Fahrtrichtung Gutshofstraße. Zeitgleich war ein 40-jähriger Mann mit einem Gruppentransportfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr auf der Straße Bethlehem rechts in Richtung Splitting unterwegs.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Einsatzfahrzeuge. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überfuhr der Rettungswagen dabei eine rotlichtzeigende Ampel, während der Feuerwehrwagen Grünlicht hatte.

Durch den Unfall wurden der im Rettungswagen behandelnde 34-jährige Notarzt sowie ein 50-jähriger Notfallsanitäter schwer verletzt. Die 25-jährige Fahrerin des Rettungswagens und der 40-jährige Fahrer des Feuerwehrfahrzeugs erlitten leichte Verletzungen. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Im Rettungswagen befand sich zudem ein 41-jähriger Patient, der sich bereits vor dem Unfall in einem kritischen Zustand befand. Inwiefern sich sein Gesundheitszustand durch den Unfall verändert hat, ist derzeit noch unklar.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Kreuzung zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 / 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell