PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht

Nordhorn (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 10. März 2026, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 11. März 2026, 06:00 Uhr, kam es in der Straße Am Kreuzbree in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren oder Vorbeifahren den Zaun eines Grundstücks in Höhe der Hausnummer 5. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 07:56

    POL-EL: Neuenhaus - Kradfahrer bei Ausweichmanöver leicht verletzt

    Neuenhaus (ots) - Am Mittwoch, 11. März 2026, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der Uelsener Straße in Neuenhaus zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr die Uelsener Straße in Richtung Ortsmitte, als in Höhe der Hausnummer 11 ein schwarzer Kleinwagen rückwärts von einem Grundstück auf die Fahrbahn fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 17-Jährige stark ab und kam ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 07:55

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnhaus

    Lingen (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 11. März 2026, 15:30 Uhr, und 22:40 Uhr, kam es in der Straße Vennwiske in Lingen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Dabei entwendeten sie unter anderem Bargeld sowie Schmuck. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 07:54

    POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

    Meppen (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 10. März 2026, 21:00 Uhr, und Mittwoch, 11. März 2026, 07:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Lebensmittelgeschäft an der Haselünner Straße in Meppen einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter gewaltsam die Eingangstür des Geschäfts. Vermutlich versuchten sie, sich auf diesem Weg Zutritt zu den Räumlichkeiten zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren