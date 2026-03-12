Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht

Nordhorn (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 10. März 2026, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 11. März 2026, 06:00 Uhr, kam es in der Straße Am Kreuzbree in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren oder Vorbeifahren den Zaun eines Grundstücks in Höhe der Hausnummer 5. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell