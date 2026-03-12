Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht im Parkhaus

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch, 11. März 2026, kam es in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 14:15 Uhr im Parkhaus der Euregio-Klinik an der Albert-Schweitzer-Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte auf bislang unbekannte Weise einen dort abgestellten grauen Opel Corsa. An dem Fahrzeug entstand eine Kratzspur im Bereich der Fahrertür. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.

