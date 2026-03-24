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POL-HA: Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten in Wehringhausen - Unbekannter Verursacher flüchtet vom Unfallort und verliert Nummernschild

POL-HA: Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten in Wehringhausen - Unbekannter Verursacher flüchtet vom Unfallort und verliert Nummernschild
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Hagen-Wehringhausen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagnachmittag (23.03.2026) in Wehringhausen eine 26-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde, flüchtete der unbekannte Unfallverursacher. Die 26-Jährige war gegen 16.50 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Wehringhauser Straße in Richtung Haspe unterwegs. Als sie ihr Auto an einer roten Ampel abbremsen musste, fuhr ihr der Unbekannte auf. Durch die Wucht der Kollision wurde der Hyundai auf den Gehweg geschoben und kam dort zum Stillstand. Der Verursacher flüchtete Zeugenaussagen zufolge mit einem schwarzen Auto von der Unfallstelle. Bei dem Zusammenstoß verlor er das vordere Nummernschild. Die 26-Jährige wurde leicht verletzt und musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zum Unfallverursacher dauern an. (sen)

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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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