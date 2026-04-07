Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Metzgerei und Bäckerei im "Hohenkräher Brühl" - Polizei sucht Zeugen (04./06.04.2026)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen sind Unbekannte in zwei Betriebe im "Hohenkräher Brühl" eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Metzgerei und einer angrenzenden Bäckerei. Nachdem sie mehrere Räume und Schränke durchsuchten, erbeuteten sie einige hundert Euro Bargeld. Der insgesamt verursachte Schaden dürfte jedoch bei etwa 2.500 Euro liegen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der beiden Betriebe beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

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