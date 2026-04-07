Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Hoher Sachschaden bei Unfall auf der Romeiasstraße (05.04.2026)

Singen (ots)

Insgesamt rund 26.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls auf der Romeiasstraße am Sonntagmorgen. Vermutlich infolge Sekundenschlafes touchierte ein 19-jähriger BMW-Fahrer im frühen Sonntagmorgen erst den Außenspiegele eines am Fahrbahnrand geparkten Autos und zog anschließend, in einer Kettenreaktion aus Bremsen, Lenken und Aufprall gegen ein weiteres Auto, schlussendlich insgesamt fünf geparkte Wagen in Mitleidenschaft. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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