PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Hoher Sachschaden bei Unfall auf der Romeiasstraße (05.04.2026)

Singen (ots)

Insgesamt rund 26.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls auf der Romeiasstraße am Sonntagmorgen. Vermutlich infolge Sekundenschlafes touchierte ein 19-jähriger BMW-Fahrer im frühen Sonntagmorgen erst den Außenspiegele eines am Fahrbahnrand geparkten Autos und zog anschließend, in einer Kettenreaktion aus Bremsen, Lenken und Aufprall gegen ein weiteres Auto, schlussendlich insgesamt fünf geparkte Wagen in Mitleidenschaft. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren