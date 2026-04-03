POL-PDLD: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Edenkoben (ots)
Am Donnerstag, dem 02.04.2026 um kurz nach 08 Uhr wurde eine 23-jährige Südpfälzerin in ihrem PKW auf der K6 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass derzeit ein Fahrverbot gegen sie vorliegt. Daher wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die zuständige Führerscheinstelle wird hierüber informiert.
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Polizeiinspektion Edenkoben
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Telefon: 06323-9550
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