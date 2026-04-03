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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahren ohne Fahrerlaubnis

POL-PDLD: Fahren ohne Fahrerlaubnis
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Edenkoben (ots)

Am Donnerstag, dem 02.04.2026 um kurz nach 08 Uhr wurde eine 23-jährige Südpfälzerin in ihrem PKW auf der K6 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass derzeit ein Fahrverbot gegen sie vorliegt. Daher wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die zuständige Führerscheinstelle wird hierüber informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Waldschmitt, POK
Telefon: 06323-9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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