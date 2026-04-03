POL-PDLD: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Bergzabern (ots) - Bereits am Dienstag, 24.03.26 um 09 Uhr kam es am Bahnhof in Bad Bergzabern in einem Bus der Linie 541 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Da diese im Nachgang sich widersprechende Aussagen tätigten, werden Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Michael ...

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