POL-KA: (KA) Karlsruhe - 44-jähriger Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Am späten Dienstagabend entzog sich ein 24-jähriger Kraftradfahrer einer Verkehrskontrolle und beging mehrere Verkehrsstraftaten. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der Zweiradfahrer gegen 21:10 Uhr ohne Licht auf der Jahnstraße unterwegs und bog nach links in die Neudorfstraße ab. Dort wurde eine Streifenwagenbesatzung auf den 24-Jährigen aufmerksam. Aufgrund des nicht eingeschalteten Lichts ...

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