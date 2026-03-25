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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 44-jähriger Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 44-jähriger Fahrradfahrer stürzte am Dienstagnachmittag alleinbeteiligt und erlitt schwere Verletzungen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge war der Mann gegen 17:50 Uhr mit seinem Fahrrad auf einer Downhillstrecke von Grünwettersbach kommend in Richtung Wolfartsweier unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache von dem Weg ab und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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