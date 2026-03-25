Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - 24-Jähriger begeht mehrere Verkehrsverstöße

Karlsruhe (ots)

Am späten Dienstagabend entzog sich ein 24-jähriger Kraftradfahrer einer Verkehrskontrolle und beging mehrere Verkehrsstraftaten.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der Zweiradfahrer gegen 21:10 Uhr ohne Licht auf der Jahnstraße unterwegs und bog nach links in die Neudorfstraße ab. Dort wurde eine Streifenwagenbesatzung auf den 24-Jährigen aufmerksam.

Aufgrund des nicht eingeschalteten Lichts sollte der spätere Beschuldigte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale des Streifenwagens und entfernte sich mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte. Im Bereich einer unübersichtlichen Rechtskurve überholte er außerdem einen Pkw, bevor er an der Einmündung zur Richard-Wagner-Straße alleinbeteiligt stürzte.

Hierbei erlitt er ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Die eingesetzten Beamten hinderten den jungen Mann schließlich an einer weiteren Flucht und nahmen ihn vorläufig fest. Hiergegen leistete er Widerstand und verletzte einen der Polizisten leicht. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 24-Jährige keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß und das genutzte Kraftrad nicht zugelassen war.

Außerdem ergaben sich während der Kontrolle Hinweise darauf, dass der Zweiradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille.

Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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