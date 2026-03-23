Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - 49-Jähriger nach mutmaßlicher gefährlicher Körperverletzung vorläufig untergebracht

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Bereich des Bahnhofs Busenbach soll ein 49-Jähriger einem 51-Jährigen am Sonntagabend schwere Verletzungen zugefügt haben.

Nach Zeugenaussagen gerieten die beiden Männer wohl gegen 22:25 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung stolperten die beiden Männer zunächst in ein Gleisbett. Im weiteren Verlauf soll der Beschuldigte derart auf den Geschädigten eingewirkt haben, dass dieser lebensbedrohliche Verletzungen erlitt und in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Der Beschuldigte wurde am Montag einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe die einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in einer psychiatrischen Einrichtung anordnete.

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