Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schockanrufer erneut erfolgreich - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Karlsruhe (ots)

Eine 78-jährige Frau wurde am Freitagmittag Opfer eines Schockanrufs. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen erhielt die Geschädigte gegen 14:30 Uhr einen Anruf von einer bislang unbekannten Frau. Sie gab sich zunächst als deren Enkeltochter aus, weinte bitterlich und berichtete, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe.

Im weiteren Verlauf übernahmen schließlich eine angebliche Polizistin, ein Staatsanwalt und ein Richter das Telefonat und täuschten vor, dass eine fünfstellige Kaution nötig sei, um eine Inhaftierung der Enkelin zu verhindern.

Schließlich erschien gegen 17:30 Uhr ein bislang unbekannter Mann an der Eingangstür der Geschädigten in der Insterburger Straße und nahm eine fünfstellige Summe an Bargeld entgegen.

Der Unbekannte soll zu Fuß aus Richtung des Waldes gekommen, circa 35 Jahre alt und etwa 180cm groß sein. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Jeans und eine dunkle Jacke und hatte eine Brille an. Sein Auftreten sei schüchtern gewesen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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