PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schockanrufer erneut erfolgreich - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Karlsruhe (ots)

Eine 78-jährige Frau wurde am Freitagmittag Opfer eines Schockanrufs. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen erhielt die Geschädigte gegen 14:30 Uhr einen Anruf von einer bislang unbekannten Frau. Sie gab sich zunächst als deren Enkeltochter aus, weinte bitterlich und berichtete, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe.

Im weiteren Verlauf übernahmen schließlich eine angebliche Polizistin, ein Staatsanwalt und ein Richter das Telefonat und täuschten vor, dass eine fünfstellige Kaution nötig sei, um eine Inhaftierung der Enkelin zu verhindern.

Schließlich erschien gegen 17:30 Uhr ein bislang unbekannter Mann an der Eingangstür der Geschädigten in der Insterburger Straße und nahm eine fünfstellige Summe an Bargeld entgegen.

Der Unbekannte soll zu Fuß aus Richtung des Waldes gekommen, circa 35 Jahre alt und etwa 180cm groß sein. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Jeans und eine dunkle Jacke und hatte eine Brille an. Sein Auftreten sei schüchtern gewesen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 10:14

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeibeamter bei tätlichem Angriff dienstunfähig verletzt

    Karlsruhe (ots) - Ein 39-Jähriger griff am Samstagabend zwei Polizeibeamte tätlich an. Einer von ihnen war danach nicht mehr dienstfähig. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befand sich der spätere Beschuldigte gegen 20:30 Uhr in einem Supermarkt in der Theodor-Rehbock-Straße und wollte diesen offenbar trotz Aufforderung des Personals nicht verlassen. Beim ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 09:53

    POL-KA: (KA) Philippsburg - Pkw kollidiert mit Linienbus

    Karlsruhe (ots) - Eine 73-jährige Autofahrerin missachtete am Freitagabend offenbar die Vorfahrt eines Linienbusses und wurde in der Folge von diesem erfasst. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die 73-Jährige gegen 18:45 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Landstraße 555 in südliche Fahrtrichtung. An der Einmündung zur Kreisstraße 3535 missachtete die Polo-Fahrerin offenbar das für sie geltende Stoppschild und fuhr ohne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren