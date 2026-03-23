Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten-Mörsch - Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbrüchen

Karlsruhe (ots)

Seit der Nacht auf Sonntag, den 15.03.2026, öffnete ein bislang unbekannter Täter über die gesamte darauffolgende Woche hinweg mehrere Fahrzeuge und durchsuchte diese wohl nach Wertgegenständen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge beobachtete ein Zeuge in der Nacht auf Samstag, den 21.03.2026 gegen 03:00 Uhr einen jungen Mann in der Frühlingstraße, der offenbar erneut versuchte, unbefugt ein Fahrzeug zu öffnen. Daraufhin alarmierte er die Polizei.

Im Rahmen der Fahndung entdeckten die eingesetzten Beamten eine männliche Person, die zu Fuß in Richtung der Speerstraße flüchtete und letztmalig in der Rastatter Straße gesichtet wurde. Die anschließende Suche nach dem jungen Mann verlief ergebnislos.

Im Bereich der Bickesheimer Straße stellten die Einsatzkräfte ein Fahrrad sicher, das dem mutmaßlichen Täter gehören könnte.

Im Laufe der gesamten Woche meldeten sich mehrere Geschädigte, deren Pkws ebenfalls durchwühlt wurden.

Wie viele Fahrzeuge tatsächlich betroffen sind, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Geschädigte oder Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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