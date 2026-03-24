Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe: Polizeibeamte bei tätlichem Angriff verletzt -Gericht erlässt Haftbefehl gegen 32-jährigen Mann

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Durch Widerstandshandlungen bei der Kontrolle eines 32 Jahre alten Mannes wurden am Sonntagmorgen gegen 07:00 Uhr im Bereich des Abgangs zur U-Strab Brunnen-/Kaiserstraße zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge flüchtete der Mann beim Erkennen der Streifenbesatzung zunächst zu Fuß. Als es den Beamten gelang, den Verdächtigen nach wenigen Metern einzuholen und festzuhalten, schlug der Flüchtende sofort mehrfach mit den Fäusten gegen den Arm eines Beamten. Im Anschluss soll er in aggressiver Weise auf den Polizisten zugegangen sein, weshalb dieser Reizstoff gegen den 32-Jährigen einsetzte. Um weitere Fluchtversuche zu unterbinden, wurde der Mann in der Folge von einer Polizistin ergriffen. Auch hiergegen wehrte sich der Mann vehement. Obwohl die Beamten einen Einsatzstock gegen die Beine des Mannes einsetzten, gelang diesem zunächst die Flucht. Erst als der Mann im weiteren Verlauf die Tür eines vorbeifahrenden Autos öffnete und versuchte, in den unbeteiligten Wagen einzusteigen, gelang den Beamten die vorläufige Festnahme des Mannes. Auch hierbei wehrte sich der 32-Jährige heftig und beleidigte mehrere Beamte.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes, der im Rahmen der Festnahme ebenfalls leicht verletzt wurde, konnte unter anderem eine geringe Menge Kokain und eine geringe Menge Cannabis sichergestellt werden.

Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Montag einem Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten anordnete.

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