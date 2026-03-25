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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 14.03.2026: "Weingarten - Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB5"

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend erlag eine 65-Jährige ihren schweren Verletzungen, die sie sich am 14.03.2026 im Rahmen eines schweren Verkehrsunfalls auf der Bundesautobahn 5 zuzog.

Bei dem Verkehrsunfall kollidierten gegen 11:25 Uhr mehrerer Fahrzeuge auf der A 5 auf Höhe Weingarten miteinander. Ein 46-Jähriger erlitt hierbei tödliche Verletzungen. Die 65-jährige Autofahrerin wurde zunächst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert, wo sie am Dienstagabend verstarb.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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