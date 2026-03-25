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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alkoholisierte 22-Jährige verursacht mehrere Verkehrsunfälle

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Mittwoch verursachte eine alkoholisierte Fahrzeugführerin mehrere Verkehrsunfälle und entfernte sich anschließend unerlaubt.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war die 22-jährige Toyotafahrerin gegen Mitternacht auf der Karlstraße in Richtung Kriegsstraße unterwegs. Hierbei beobachteten Zeugen, wie sie zunächst den Bordstein touchierte und in Schlangenlinien nach links auf die Kriegsstraße abbog. Kurz nach der Kreuzung der Ettlinger Straße prallte die Pkw-Fahrerin gegen einen geparkten Reisebus und setzte ihre Fahrt unvermittelt fort.

Kurz vor der Meidingerstraße kollidierte sie schließlich mit mehreren Warnbaken und entfernte sich abermals von der Unfallörtlichkeit. Die Zeugen alarmierten währenddessen die Polizei und verfolgten die Unfallverursacherin.

Eine eingesetzte Streifenbesatzung traf die Beschuldigte schließlich an ihrer Wohnanschrift an und unterzog sie einer Kontrolle. Hierbei bestätigte sich der Verdacht auf eine Alkoholisierung und ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,3 Promille.

Die 22-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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