Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Eindringling nahm Schmuck mit: Polizei sucht nach Zeugen; Zwei Fahrräder aus Gartenhütte geklaut: Hinweise erbeten; Golf krachte in Grundstücksmauer: Rettungshubschrauber im Einsatz und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Eindringling nahm Schmuck mit: Polizei sucht nach Zeugen - Hanau

(me) Am Mittwoch, gegen 14.40 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür einer älteren Dame im Eibenweg (einstellige Hausnummern). Als die Seniorin öffnete, drückte sich der Besucher, welcher etwa 30 Jahre alt und von schmaler Statur gewesen sein soll, wortlos an der Bewohnerin vorbei. Im Anschluss soll sich der Mann, der Handschuhe trug, in das Schlafzimmer der Rentnerin begeben und hier verschiedenen Schmuck im Wert von etwa 1.000 Euro an sich genommen haben. Mit diesem verschwand der Dieb wieder in unbekannte Richtung. Die Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf und sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweisgeber melden sich bitte über die 06181 100-123 bei den Beamten aus Hanau.

2. Kurzzeitige Vollsperrung und mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall - Niederdorfelden

(me) Am Mittwochmittag musste die Landesstraße 3205 zwischen Niederdorfelden und Maintal für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Grund hierfür war ein Zusammenstoß zweier Autos im dortigen Bereich. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhren eine Skoda-Lenkerin und ein Ford-Fahrer gegen 12.50 Uhr auf der auswärtigen Straße in entgegengesetzte Richtungen und stießen im weiteren Verlauf, beim Abbiegevorgang des Octavias auf einen dortigen Parkplatz, zusammen. Durch die Kollision wurden die beiden Insassinnen des Skoda als auch der Fahrer des Mustangs leicht verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Wagen wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls nehmen bitte mit den Beamten der Polizeistation in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0 Kontakt auf.

3. Zeugensuche nach Möbelklau aus Lagerhalle - Neuberg

(cb) Aus einer Lagerhalle in der Straße "Im Unterfeld" (einstellige Hausnummern) klauten bis dato Unbekannte am Samstag, gegen 17 Uhr, mehrere Möbel. Hierzu, so die derzeitigen Erkenntnisse, brachen Unbekannte eine Tür der Halle auf, verluden einige Möbelstücke auf zwei Transporter und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Derzeit können noch keine Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Zwei Fahrräder aus Gartenhütte geklaut: Hinweise erbeten - Langenselbold

(me) Ein etwa 1,80 Meter großer Mann, der unter anderem mit einer dunklen Mütze und einer Winterjacke bekleidet war, steht in Verdacht, am frühen Mittwochmorgen zwei Fahrräder entwendet zu haben. Gegen 2.25 Uhr betrat der Dieb das Grundstück in der Robert-Koch-Straße (20er-Hausnummern) und begab sich zu einer dort befindlichen Gartenhütte. Aus dieser schob der Gauner nacheinander zwei Pedelecs im Gesamtwert von knapp 10.000 Euro heraus und verschwand hiernach wieder in der Dunkelheit. Hinweisgeber melden sich bitte telefonisch auf der Wache der Polizeistation in Langenselbold (06183 91155-0).

5. Bankkarte und PIN übergeben: Polizei ermittelt - Gelnhausen

(me) Ein Mann gab sich am Mittwochnachmittag als Sicherheitsmitarbeiter aus und klingelte bei mindestens zwei Senioren im Stadtteil Meerholz. Nach den bisherigen Erkenntnissen erhielten die beiden älteren Herren aus den Straßen "Am Lindenbrunnen" und der Miroldesstraße gegen 15.50 Uhr einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters des "Kriminaltechnischen Untersuchungsdienstes". Dieser tischte den beiden eine erfundene Geschichte auf, in der die Angerufenen Opfer eines Betrugs geworden seien. Zur Klärung des Falls benötige man die Bankkarte und die dazugehörige PIN. Ein Mitarbeiter von ihm würde diese zeitnah abholen wollen. Kurz nach dem Telefonat klingelt es an den Türen der beiden Rentner. Vor ihnen stand der angebliche "Sicherheitsmitarbeiter", der etwa 1,85 Meter groß und von schlanker Statur war. In einem der derzeit bekannten Fälle wurden dem Mann, der mittellange sowie lockige Haare hatte und dunkle Kleidung getragen haben soll, die EC-Karte und der Code ausgehändigt. In dem anderen Fall blieb es lediglich beim Versuch, da dem "Abholer" die Tür nicht geöffnet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweisgeber suchen bitte über die Hotline der Kripo (06181 100-123) den Kontakt zu den Ermittlern aus Hanau.

6. Golf krachte in Grundstücksmauer: Rettungshubschrauber im Einsatz - Steinau an der Straße

(cb) Mit einem Rettungshubschrauber kam eine Golf-Fahrerin aus dem Main-Kinzig-Kreis nach einem Alleinunfall auf der Ohlstraße am Donnerstagmorgen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 50-Jährige gegen 5.40 Uhr in ihrem blauen VW von der Nordstraße kommend in Fahrtrichtung Vogelsbergstraße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam sie mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, krachte gegen eine Grundstücksmauer und wurde durch die Wucht des Aufpralls mit ihrem Kleinwagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Derzeit können noch keine Angaben zur Sachschadenshöhe gemacht werden. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern.

Offenbach, 19.03.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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