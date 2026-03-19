Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Paket entwendet: Polizei sucht nach Zeugen; Kradfahrer flüchtete verletzt von Unfallstelle: Zeugen des Zusammenstoßes gesucht; Wer hat die Sporttasche aus dem Audi geklaut? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Stadt und Landkreis Offenbach

1. Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden nach Unfall im Kreuzungsbereich - Offenbach

(cb) Zwei verletzte Personen und knapp 150.000 Euro Schaden vermeldete die Polizei, nachdem es am Mittwochabend zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich Waldstraße/Spessartring kam. Gegen 22.35 Uhr beabsichtigte der 38-jährige Fahrer eines Fiat Capron, vom Spessartring in die Waldstraße einzubiegen, wo es zum Zusammenstoß mit einem gleichaltrigen Mercedes-Lenker kam. Dieser war auf dem Odenwaldring unterwegs. Vermutlich, so die derzeitigen Erkenntnisse, war das Missachten der rot zeigenden Ampel durch den Mercedes-Fahrer unfallursächlich. Durch die Wucht des Zusammenpralls erlitten beide Fahrer schwerste Verletzungen und mussten zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht werden. Beide Autos, der graue Mercedes GLE sowie der schwarze Capron, wurden so stark beschädigt, dass von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen ist. Unfallzeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach.

2. Kradfahrer flüchtete verletzt von Unfallstelle: Zeugen des Zusammenstoßes gesucht - Offenbach

(me) Die Polizei aus Offenbach ermittelt derzeit gegen einen 56 Jahre alten Mann, nachdem dieser sich nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen am Donnerstagmorgen von der Unfallstelle entfernt haben soll. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhren eine Seat-Lenkerin und ein Zweiradfahrer die Bieberer Straße vom Stadion kommend in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Spießstraße wollte die Autofahrerin nach links in diese abbiegen. Während des Abbiegevorgangs soll der Aprilia-Lenker das Auto auf der linken Seite überholt und hierbei seitlich mit dem abbiegenden Arona zusammengestoßen sein. Bei der Kollision verletzte sich der Kradfahrer, was diesen scheinbar nicht davon abhielt, sich von der Unfallstelle zu entfernen. Der Flüchtige konnte kurz darauf in einer Nebenstraße aufgefunden werden, nachdem dieser dort mutmaßlich aufgrund seiner Verletzungen einen Notruf bei der Rettungsleitstelle abgesetzt hatte. Da der Verdacht bestand, dass der aus Hanau stammende Mann verschreibungspflichtige Medikamente eingenommen haben könnte, wurde bei diesem eine Blutentnahme angeordnet. Zudem führte er das Zweirad offenbar, ohne im Besitz der dafür vorgesehenen Fahrerlaubnis gewesen zu sein. Die ermittelnden Beamten suchen nun nach Zeugen des Verkehrsunfalls. Diese werden gebeten, sich über die Rufnummer 069 8098-5699 bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe zu melden.

3. Wer hat die Sporttasche aus dem Audi geklaut? - Offenbach

(cb) Wer hat die Sporttasche samt Handtuch und Kopfhörern am Mittwoch aus einem Audi im Dreieichring (einstellige Hausnummern) geklaut? Das fragen sich die Beamten der Kripo und suchen Zeugen der Tat. Die Fahrzeugeigentümerin parkte ihren A3 gegen 8.10 Uhr am Fahrbahnrand. Als sie gegen 15.10 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen und ihre Sporttasche gestohlen hatten. Zudem hinterließen die Langfinger am Wagen mit OF-Kennzeichen einen Sachschaden von knapp 400 Euro. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) entgegen.

4. Paket entwendet: Polizei sucht nach Zeugen - Dietzenbach

(me) In einem unbeobachteten Moment nahm ein etwa 20 Jahre alter und schwarz gekleideter Mann ein Paket aus der Gepäcktasche eines Zustellers, der gerade dabei war, Post in der Rheinstraße in den einstelligen Hausnummern zuzustellen. Mit seiner Beute flüchtete der Dieb anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, der sich am Samstag, um 11.45 Uhr ereignete. Hinweise nehmen die Beamten aus Dietzenbach unter der Telefonnummer 06074 837-0 entgegen.

5. Zeugensuche nach Parkrempler - Dietzenbach

(me) Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Bereich der einstelligen Hausnummern des Masayaplatz kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall inklusive anschließender Flucht des Verursachers. Die Beamten der Polizeistation in Dietzenbach suchen nun nach Zeugen der Kollision des bislang unbekannten Wagens und eines VW UP! mit OF-Kennzeichenschildern. An dem weißen Kleinwagen entstand bei dem Zusammenstoß ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Der Unfall passierte im Zeitraum zwischen 16 und 17 Uhr. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache unter der Rufnummer 06074 837-0.

6. Hausbesitzer stellte Hakenkreuz und Schmierereien fest: Zeugen gesucht! - Dietzenbach

(cb) Ein Hausbesitzer stellte am Mittwochmorgen, kurz vor 9 Uhr, in seinem baufälligen Gebäude in der Rathenaustraße (30er-Hausnummern) rassistische Schriftzüge sowie ein Hakenkreuz fest. Unbekannte hatten sich verbotswidrig in das leerstehende Gebäude begeben und dort die Schmierereien hinterlassen. Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um sachdienliche Hinweise.

7. Versuchter Einbruch in Bäckerei: Hinweise erbeten - Egelsbach

(cb) Vergeblich versuchte ein Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, die Tür einer Bäckerei in der Mühlstraße (10er-Hausnummern) aufzuhebeln. Schließlich brach der Ganove ab und ließ sein Werkzeug vor Ort zurück. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ereignete sich der Einbruchsversuch zwischen 19 Uhr und 2.45 Uhr. Durch sein Vorgehen verursachte der Täter einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Beamten des Einbruchskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

Offenbach, 19.03.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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