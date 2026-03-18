Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Raubüberfall: Bilder des Fluchtfahrzeugs und der Beute in "Aktenzeichen XY" veröffentlicht - Weiterhin Zeugensuche!

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Dreieich (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Nach einem Raubüberfall in einem Wohnhaus in der Kinzigstraße in Dreieichenhain in der Nacht zum 4. Februar 2026 (wir berichteten am Folgetag in einer gemeinsamen Pressemeldung mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6211003) wurden in der heutigen Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" unter anderem Bilder des mutmaßlichen Fluchtfahrzeugs und des erbeuteten Schmucks gezeigt.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei erhoffen sich hierdurch weitere Hinweise zu den bislang noch unbekannten Tätern. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um einen weißen VW Arteon. Anhand vorliegender Videosequenzen wurde ersichtlich, dass der gesuchte PKW bereits am Dienstagabend (3. Februar 2026), ab 21 Uhr, unter anderem im Bereich der Kinzigstraße bei den dortigen Altglascontainern / Altkleidercontainern parkte.

Die Ermittler stellen dahingehend weitere Fragen:

- Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

- Wer kann Hinweise zu dem weißen Fluchtfahrzeug machen? Wo ist der PKW noch aufgefallen?

- Wer kann Hinweise zum Verbleib des geraubten Schmucks geben?

- Wo ist dieser gegebenenfalls zum Kauf angeboten worden?

Hinweise zu den Tätern, dem Fahrzeug und dem verschwundenen Schmuck nimmt die Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Hinweis: Dieser Meldung sind Bilder des geraubten Schmucks beigefügt. Außerdem ist ein Bild des mutmaßlichen Fluchtfahrzeugs abgebildet. Weitere Informationen sowie Bilddateien sind auf der Internetseite unter nachfolgendem Link einsehbar (https://www.polizei.hessen.de/gesuchte-gegenstaende/nach-raubueberfall-bilder-des-fluchtfahrzeugs-und-der-beute-in-aktenzeichen-xy-veroeffentlicht).

Medienschaffende richten Fragen zu dieser Meldung bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt, E-Mail: pressesprecher@sta-offenbach.justiz.hessen.de.

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