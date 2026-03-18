POL-OF: Fahndungsrücknahme: Vermisste 16-Jährige wieder aufgetaucht

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - 1. Loch in Windschutzscheibe: Zeugen bitte melden - Maintal (cb) Erst war es ein Loch, dann ein Riss - ein bis dato Unbekannter hat zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag 17 Uhr, die Windschutzscheibe eines schwarzen Golfs beschädigt. Der Wagen mit MKK-Kennzeichen war am ...

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