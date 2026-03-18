POL-OF: Fahndungsrücknahme: Vermisste 16-Jährige wieder aufgetaucht
Schlüchtern (ots)
(lei) Die seit 27.12.2025 vermisste 16-Jährige aus Schlüchtern konnte bereits am 8. März wohlbehalten angetroffen werden. Die zwischenzeitliche Fahndung nach ihr wird daher zurückgenommen. Wir bitten um Löschung des in dem Zusammenhang veröffentlichten Bildes sowie der personenbezogenen Informationen.
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