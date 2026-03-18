Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wohnungseinbruch: Zeugen gesucht!; Bei Einbruch: Scheibe eingeworfen und an Tresor herumgewerkelt; Mehrere Bäume angesägt: Polizei sucht nach Zeugen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Wohnungseinbruch: Zeugen gesucht! - Offenbach (cb) Eine Wohnungsinhaberin musste am Dienstag feststellen, dass Unbekannte in ihre Wohnung im Buchrainweg eingebrochen waren. Die Einbrecher verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Treppenhaus des Mehrparteienhauses, öffneten gewaltsam die Wohnungstür und durchsuchten anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen. Ob die Täter Beute machten, bedarf weiterer Ermittlungen. Der durch die Tat, die sich zwischen 5.45 Uhr und 17.15 Uhr ereignete, entstandene Sachschaden wird mit etwa 500 Euro angegeben. Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Einbruchskommissariats unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. E-Bike geklaut: Zeugensuche der Polizei - Offenbach

(me) Auf ein in der Berliner Straße abgestelltes "Cube Stereo Hybrid" hatte es ein Dieb abgesehen, weshalb die Polizei aus Offenbach nun nach Zeugen sucht, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben. Das Bike wurde am Samstag, gegen 19 Uhr, durch seinen Besitzer mit einem Schloss gesichert und zurückgelassen. Am Montag, um 8.30 Uhr, stand das Zweirad nicht mehr an seinem Platz. Auch die Sicherung nahm der Langfinger scheinbar mit. Der Wert des entwendeten Fahrrads wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers (069 8098-5100).

3. Kind stieß mit E-Scooter zusammen: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht - Obertshausen

(me) Ein Mädchen fuhr auf ihrem Fahrrad aus der Einfahrt eines Grundstücks in der Beethovenstraße (30er-Hausnummern) heraus und kollidierte dort mit der Fahrerin eines E-Scooters: So geschehen am Dienstagnachmittag. Bei dem Zusammenstoß wurde die Neunjährige leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Derweil suchen die Beamten aus Heusenstamm nach Zeugen des Unfalls, da sich die Führerin des Elektrokleinstfahrzeugs von der Unfallstelle entfernte. Die Fahrerin soll zwischen 15 und 18 Jahre alt gewesen sein. Zudem hatte sie braun-blonde Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Hinweisgeber setzen sich bitte mit der Wache der Polizeistation (06104 6908-0) in Verbindung.

4. Bei Einbruch: Scheibe eingeworfen und an Tresor herumgewerkelt - Obertshausen

(me) Am frühen Mittwochmorgen brachen zwei bis dato unbekannte Langfinger in ein Geschäft zur Abgabe von Wetten in der Bahnhofstraße (50er-Hausnummern) ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen schlugen die Einbrecher gegen 2.05 Uhr zunächst mit einem Gegenstand die Glasscheibe einer Seitentür ein und gelangten so in das Innere des Objekts. Hiernach versuchten die Eindringlinge, einen dort befindlichen Tresor zu öffnen, was nach den bisherigen Erkenntnissen allerdings misslang. Offenbar ohne Beute verschwand das Duo wieder in unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Zu den beiden Tätern, bei denen es sich um Männer handeln soll, liegen der Polizei folgende Personenbeschreibungen vor: Täter 1:

- kräftige Statur - trug eine schwarze Sturmhaube sowie schwarze Handschuhe und war auch ansonsten komplett schwarz gekleidet

Täter 2:

- trug eine schwarz-weiße Sturmhaube, eine blaue Daunenjacke, weiß-graue Handschuhe, eine grüne Hose und dunkle Schuhe - führte eine Art Axt und ein Brecheisen mit sich

Die Kriminalpolizei aus Offenbach ermittelt nun und bittet Zeugen, sich über die Hotline 069 8098-1234 bei den Beamten zu melden.

5. Zeugensuche nach Einbruch in Wohnung - Mühlheim am Main

(cb) Die Beamten des Fachkommissariats in Offenbach suchen Zeugen eines Einbruchs, der sich am Dienstag in der Vogelsangstraße (10er-Hausnummern) ereignete. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand verschafften sich die Unbekannten Zutritt in den Hausflur des Mehrparteienhauses, begaben sich zu der Wohnungstür und hebelten diese auf. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume. Scheinbar gingen sie leer aus, sodass sie in der Folge die unverschlossenen Kellerräume des Hauses nach Wertgegenständen durchsuchten. Zum Diebesgut und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Kripo-Hotline (069 8098-1234).

6. Mehrere Bäume angesägt: Polizei sucht nach Zeugen - Neu-Isenburg

(me) Die Beamten aus Neu-Isenburg ermitteln seit Dienstag wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an mehreren Bäumen im Bereich des Triebweg. In der Zeit zwischen Sonntag, 10 Uhr und Montag, 6 Uhr, machte sich ein bislang Unbekannter offenbar mit einem Werkzeug an fünf Bäumen zu schaffen und beschädigte diese. Aufgrund des Vorgehens des selbsternannten "Gärtners" müssen die Bäume wohl fachmännisch entfernt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweisgeber nehmen bitte mit der Wache der Polizeistation (06102 2902-0) Kontakt auf.

7. Scheibe eingeschlagen und Wohnung durchsucht: Wer hat etwas beobachtet? - Neu-Isenburg

(me) Auf den Balkon geklettert, die Scheibe der Balkontüre eingeschlagen, im Anschluss die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht und unter anderem Uhren und Sonnenbrillen mitgenommen. So lässt sich die "Arbeitsweise" eines Einbrechers vom Dienstagabend beschreiben. In der Zeit zwischen 19.15 Uhr und 22.15 Uhr drang der Gauner in die Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße (10er-Hausnummern) ein und erbeutete dort Gegenstände im Wert von circa 500 Euro. Die Beamten des Einbruchskommissariats suchen nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese setzen sich bitte über die 069 8098-1234 mit den Ermittlern in Offenbach in Verbindung.

8. Gartenhütte in Brand gesetzt: Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung - Egelsbach

(me) Eine brennende Gartenhütte war der Auslöser eines Einsatzes der Feuerwehr und der Polizei am frühen Mittwochmorgen. Gegen 1.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte über eine Rauchentwicklung im Bereich des Ausbauendes der Autobahn 661 informiert. Vor Ort konnte die bereits in Flammen stehende Gartenhütte festgestellt werden. Die genauen Umstände der Brandentwicklung sind nun Bestandteil der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats. Der Schaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Zeugen nehmen bitte mit den Beamten aus Offenbach unter der Hotline 069 8098-1234 Kontakt auf.

Offenbach, 18.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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