Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: SAVE THE DATE: "Traumberuf Polizei"- Bring Deine Eltern mit

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Offenbach (ots)

(me) Reminder: Infoveranstaltung für interessierte Schülerinnen und Schüler ab der 10. Klasse sowie deren Eltern oder anderen nahestehenden Personen.

Du möchtest dich über die Einstellungsvoraussetzungen, das duale Studium und die Karriere bei der hessischen Polizei informieren, dann sei dabei.

- Wann? Dienstag, 24. März, um 17.45 Uhr - Wo? Polizeipräsidium Südosthessen (Präsidialgebäude), Spessartring 61 in Offenbach

Da die Plätze begrenzt sind, wird um schriftliche Anmeldung unter der E-Mail: einstellungsberatung.ppsoh@polizei.hessen.de gebeten.

Weitere Informationen können der bereits am 6. März veröffentlichten Einladung entnommen werden.

Bei Rückfragen sind die Einstellungsberater Polizeihauptkommissarin Mlotek und Polizeihauptkommissar Wenzel telefonisch unter 069 8098-1231 /-1232 erreichbar.

Offenbach, 18.03.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

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