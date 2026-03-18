POL-OF: SAVE THE DATE: "Traumberuf Polizei"- Bring Deine Eltern mit
Offenbach (ots)
(me) Reminder: Infoveranstaltung für interessierte Schülerinnen und Schüler ab der 10. Klasse sowie deren Eltern oder anderen nahestehenden Personen.
Du möchtest dich über die Einstellungsvoraussetzungen, das duale Studium und die Karriere bei der hessischen Polizei informieren, dann sei dabei.
- Wann? Dienstag, 24. März, um 17.45 Uhr - Wo? Polizeipräsidium Südosthessen (Präsidialgebäude), Spessartring 61 in Offenbach
Da die Plätze begrenzt sind, wird um schriftliche Anmeldung unter der E-Mail: einstellungsberatung.ppsoh@polizei.hessen.de gebeten.
Weitere Informationen können der bereits am 6. März veröffentlichten Einladung entnommen werden.
Bei Rückfragen sind die Einstellungsberater Polizeihauptkommissarin Mlotek und Polizeihauptkommissar Wenzel telefonisch unter 069 8098-1231 /-1232 erreichbar.
Offenbach, 18.03.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
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