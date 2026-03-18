PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: SAVE THE DATE: "Traumberuf Polizei"- Bring Deine Eltern mit

POL-OF: SAVE THE DATE: "Traumberuf Polizei"- Bring Deine Eltern mit
  • Bild-Infos
  • Download

Offenbach (ots)

(me) Reminder: Infoveranstaltung für interessierte Schülerinnen und Schüler ab der 10. Klasse sowie deren Eltern oder anderen nahestehenden Personen.

Du möchtest dich über die Einstellungsvoraussetzungen, das duale Studium und die Karriere bei der hessischen Polizei informieren, dann sei dabei.

   - Wann? Dienstag, 24. März, um 17.45 Uhr
   - Wo? Polizeipräsidium Südosthessen (Präsidialgebäude), 
     Spessartring 61 in Offenbach

Da die Plätze begrenzt sind, wird um schriftliche Anmeldung unter der E-Mail: einstellungsberatung.ppsoh@polizei.hessen.de gebeten.

Weitere Informationen können der bereits am 6. März veröffentlichten Einladung entnommen werden.

Bei Rückfragen sind die Einstellungsberater Polizeihauptkommissarin Mlotek und Polizeihauptkommissar Wenzel telefonisch unter 069 8098-1231 /-1232 erreichbar.

Offenbach, 18.03.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren