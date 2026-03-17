Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Trickbetrüger klingelte gleich zweimal; E-Scooter stieß mit Auto zusammen: Zwei Personen leicht verletzt; Zeugensuche nach zwei Gaststätteneinbrüchen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Trickbetrüger klingelte gleich zweimal - Offenbach

(me) Er sei der Angehörige eines Bewohners und benötige Wasser: Unter diesem Vorwand versuchte ein zwischen 30 und 40 Jahre alter und etwa 1,85 Meter großer Mann, sich am Montagmittag Zutritt zu den Wohnungen eines Pflegeheims in der Arthur-Zitscher-Straße zu verschaffen. Bislang hat die Polizei in zwei Fällen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Trickbetrugs aufgenommen. Gegen 14.45 Uhr klingelte es an der Tür einer Seniorin. Hiernach folgte die aufgetischte Geschichte und der Gauner wurde in die Wohnung gelassen. In einem unbeobachteten Moment nahm er aus dem Geldbeutel der Dame knapp 250 Euro und verschwand mit diesen aus der Wohnung. Kurz davor oder danach versuchte er sein Glück in einem anderen Stockwerk der Einrichtung. Auch hier folgte die frei erfundene Geschichte. In diesem Fall musste der Gauner allerdings vor der Tür warten und bekam eine Wasserflasche in die Hand gedrückt, weshalb es hier beim Versuch blieb. Hiernach verschwand der Mann, der zur Tatzeit ein weißes Oberteil, eine graue Jogginghose und weiß - rote Sandalen getragen haben soll, in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Wer hat den grauen Mazda touchiert? - Neu-Isenburg

(cb) Wer hat den grauen Mazda touchiert und ist dann geflüchtet? Das fragen sich die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg und suchen Zeugen der Verkehrsunfallflucht. Der CX5 parkte am Montag, zwischen 19.30 und 22 Uhr, am Fahrbahnrand der Körnerstraße, als der Unfallverursacher vermutlich im Vorbeifahren den Mazda touchierte. Hierbei verursachte er Dellen und Kratzer auf der Beifahrerseite des grauen Wagens. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen nach 2.000 Euro. Unfallzeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 an die Ermittler.

3. Wahlplakate beschädigt: Polizei ermittelt - Neu-Isenburg

(me) Am Dienstag (10. März) und am Freitag (13. März) wurden der Polizeistation in Neu-Isenburg beschädigte Wahlplakate gemeldet. Gegen 22.30 Uhr konnten in der Straße "Am Bansapark", im Bereich eines dortigen Spielplatzes, die Überreste eines Wahlplakates aufgefunden werden. Offenbar wurde dieses zuvor durch einen bislang Unbekannten angezündet. Drei Tage später, gegen 23 Uhr, wurden die Beamten auf mehrere Kinder auf der Frankfurter Straße aufmerksam gemacht. Eines von ihnen soll ein Plakat heruntergerissen haben. Die hinzugezogenen Streifen konnten die Gruppe feststellen. Zu diesem Zeitpunkt hatte einer von ihnen das Plakat noch bei sich. Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und nimmt Hinweise unter der Hotline 069 8098-1234 entgegen.

4. Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht - Neu-Isenburg

(me) Am Sonntagmorgen kam es auf der Frankfurter Straße (100er-Hausnummern) zu einer Verkehrsunfallflucht, weshalb die Beamten der Polizeistation in Neu-Isenburg nach Zeugen des Zusammenstoßes suchen. In der Zeit zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr kollidierte der Flüchtige mit einem dort parkenden Hyundai Ioniq und fuhr im weiteren Verlauf einfach davon. An dem Wagen mit M-Kennzeichenschildern entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache der Station unter der Rufnummer 06102 2902-0.

5. E-Scooter stieß mit Auto zusammen: Zwei Personen leicht verletzt - Rodgau

(me) Montagabend kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Nutzerinnen eines E-Scooters und einer Mercedes-Lenkerin, bei dem sich die beiden Mädchen auf dem Elektrokleinstfahrzeug verletzten. Gegen 19.10 Uhr fuhr die Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der Frankfurter Straße und kollidierte im weiteren Verlauf mit den beiden Minderjährigen, die im Bereich der 80er-Hausnummern einen Fußgängerüberweg offenbar bei Rot überquerten. Die Jugendlichen trugen bei dem Aufprall leichte Verletzungen davon und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten der Polizeistation in Heusenstamm nehmen Zeugenhinweise über die Telefonnummer 06104 6908-0 entgegen.

6. Zeugensuche nach zwei Gaststätteneinbrüchen - Rödermark

(cb) Durch die eingeschlagene Scheibe eines Restaurants in der Bahnhofstraße (60er-Hausnummern) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Lokal und nahmen anschließend aus dem Gastraum eine Geldbörse mit etwa 150 Euro Bargeld mit. Der durch die Einbrecher entstandene Sachschaden wird mit etwa 2.000 Euro angegeben. Der Einbruch ereignete sich zwischen Sonntag, 22.30 Uhr und Montag, 8 Uhr.

Ein Unbekannter von schlanker Statur, der eine dunkle Daunenjacke mit Kapuze und eine Jogginghose trug, brach am Montag in eine Gaststätte im Mühlengrund (10er-Hausnummern) ein. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Einbrecher zwischen 2.40 Uhr und 2.50 Uhr ein Küchenfenster aufhebelte, durch dieses kletterte und anschließend den Gaststätteninnenbereich durchsuchte. Scheinbar ohne Diebesgut flüchtete er nach der Tat über das gleiche Fenster und verschwand in unbekannte Richtung. Der durch den Unbekannten angerichtete Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Die Beamten des Einbruchskommissariats prüfen nun einen möglichen Tatzusammenhang der geschilderten Vorfälle und bitten unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) um Zeugenhinweise.

7. Mercedes angedotzt: Hinweise erbeten - Langen

(cb) Einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher, als dieser einen Mercedes, welcher in der Bahnstraße (50er-Hausnummern) parkte, beschädigte. Die Fahrzeugeigentümerin stellte ihren Wagen mit F-Kennzeichen am Montag, gegen 15.30 Uhr, am Fahrbahnrand ab. Bei ihrer Rückkehr nur 30 Minuten später musste sie Beschädigungen an der Stoßstange feststellen. Vermutlich dotzte der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken den Benz an und flüchtete anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation Langen (06103 9030-0) zu melden.

8. Außenspiegel von Opel abgefahren und geflüchtet - Hainburg

(cb) Ein bis dato unbekannter Unfallverursacher touchierte am Montag im Vorbeifahren einen silbernen Opel, der am Fahrbahnrand in der Porschestraße / Edisonstraße abgestellt war. Hierdurch wurde der Außenspiegel sowie die Fahrerseite des silbernen Kleinwagens mit OF -Kennzeichen beschädigt und es entstand Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Seligenstadt (06182 930-0) zu melden.

Offenbach, 17.03.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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