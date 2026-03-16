Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drei Unbekannte hatten es auf Handtasche abgesehen; Zeugensuche nach Einbruch in Kfz-Werkstatt; Angeblicher Spendensammler entnahm Bargeld aus Portemonnaie und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Drei Unbekannte hatten es auf Handtasche abgesehen - Hanau

(cb) Drei Unbekannte hatten es am Sonntagvormittag auf die Handtasche einer 17-Jährigen abgesehen, welche mit dem Bus der Linie 2 von der Innenstadt in Richtung Lamboy unterwegs war. Sie stieg gegen 11.55 Uhr an der Bushaltestelle "Paul-Ehrlich-Straße" aus, als einer der drei Täter sie anrempelte. Daraufhin kam es an der Haltestelle zu einer kurzen Auseinandersetzung zwischen der Teenagerin und den drei etwa 20 Jahre alten Männern. Einer dieser versuchte der Hanauerin die Handtasche zu entreißen, was sie jedoch durch Gegenwehr verhindern konnte. Einer der drei kräftigen Männer mit schwarzen Haaren packte sie schließlich an der Schulter und nahm ihr das Handy aus der Hand. Im Anschluss stieg das dunkelgekleidete Trio in den Bus. Einer der Unbekannten soll einen Ziegenbart getragen haben. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Geldbörse aus Tasche gestohlen: Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) Nach einem Diebstahl einer Brieftasche am vergangenen Donnerstag, zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr, in einem Einkaufszentrum in der Straße "Im Forum" ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen. Ein Senior hatte seine Tasche kurzzeitig im Bereich eines Massagesessels abgestellt. Ein Langfinger nutzte wohl einen "günstigen" Moment und entnahm aus der abgestellten Tasche die Geldbörse. In dieser befand sich unter anderem Bargeld. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau.

3. Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch und bittet um Hinweise - Hanau

(me) Am Freitag, in der Zeit zwischen 12.20 Uhr und 17.50 Uhr, drangen Einbrecher auf bislang noch unbekannte Art und Weise in eine Wohnung im "Wallweg" (20er-Hausnummern) ein und nahmen hier unter anderem Schmuck, Uhren und weitere Accessoires im geschätzten Wert von rund mehreren zehntausend Euro mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die in dieser Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten aus Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Zeugensuche nach Einbruch in Kfz-Werkstatt - Nidderau

(fg) Unbekannte sind zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstagnachmittag, 13.30 Uhr, in eine Kfz-Werkstatt in der Straße "In der Wolfskaute" in Ostheim eingebrochen. Um ins Innere zu gelangen hatten die Täter ein Fensterglas eingeschlagen. Anschließend kletterten sie durch dieses und durchsuchten mehrere Räume. Mit Bargeld und einem Auslesegerät flüchteten sie. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

5. Yamaha RM 17 entwendet: Zeugensuche! - Maintal

(fg) Eine in der Goethestraße im Bereich der 60er-Hausnummern abgestellte Yamaha RM 17 haben Unbekannte zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 11.30 Uhr, entwendet. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen des Diebstahls. An der blauen Maschine waren MKK-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 518 angebracht. Das Bike wurde umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Die Kriminalpolizei ist unter der Rufnummer 06181 100-123 zur Abgabe von Hinweisen erreichbar.

6. Angeblicher Spendensammler entnahm Bargeld aus Portemonnaie - Bruchköbel

(me) Unter dem Vorwand, er sammle Spenden, sprach ein 30 bis 35 Jahre alter und etwa 1,70 Meter großer Mann am Freitagmittag eine Kundin auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an und erbeutete von dieser mehr als 300 Euro Bargeld. Gegen 13.50 Uhr wurde die Dame auf dem Gelände in der Straße "Innerer Ring" durch den Herrn, der ein helles Sweatshirt und eine Jeans trug, angesprochen. Als die Frau daraufhin guten Willen zeigte und ihren Geldbeutel herausholte, lenkte der Mann sie durch weitere Annäherungsversuche ab und entnahm hierbei zunächst unbemerkt die Scheine aus der Geldbörse. Mit diesen entfernte sich der Bartträger in unbekannte Richtung. Die Beamten der Kriminalpolizei aus Hanau nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

7. Innenraum nach Wertgegenständen durchsucht: Polizei sucht Zeugen - Erlensee

(me) Am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, konnte der Besitzer eines grauen Kleinwagens anhand von Überwachungskameras beobachten, wie ein Mann ein Grundstück in der Bachstraße (einstellige Hausnummern) betrat und den dort geparkten VW Polo mit HU-Kennzeichenschildern öffnete und hiernach durchsuchte. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung war nicht bekannt, ob durch den Dieb etwas entwendet wurde. Anhand der Videoaufzeichnungen kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- circa 30 Jahre alt, schmale Statur - hatte schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart - trug einen roten Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und gleichfarbige Schuhe sowie eine beige Umhängetasche

Hinweise nehmen die Beamten aus Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

8. Ermittlungen wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen eingeleitet - Gelnhausen

(fg) Auf einen 44-Jährigen aus dem Main-Kinzig-Kreis kommt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen zu, nachdem dieser am Samstagvormittag im Saunabereich des Hallenbades in Gelnhausen an seinem Geschlechtsteil befriedigende Handlungen vorgenommen haben soll. Eine Anwesende nahm die mutmaßlichen Handlungen unter dem Handtuch beim Betreten der Sauna, gegen 10.15 Uhr, wahr und wendete sich folgerichtig an das Personal. Die alarmierte und kurz darauf eintreffende Polizeistreife nahm den Verdächtigen anschließend mit zur Wache, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

9. In Pizzeria eingebrochen: Zeugen gesucht! - Gelnhausen

(cb) Nachdem Unbekannte in eine Pizzeria in der Hanauer Landstraße eingebrochen waren und einen Sachschaden von knapp 500 Euro hinterlassen hatten, suchen die Beamten des Einbruchskommissariats nun Zeugen. Die Täter hebelten zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 10.35 Uhr, die Eingangstür zur Gaststätte auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere des Lokals. Hier versuchten sie einen montierten Zigarettenautomaten aufzuhebeln, was jedoch misslang. Im Anschluss, so die derzeitigen Ermittlungen, plünderten sie eine Geldkassette. In dieser befanden sich rund 150 Euro Bargeld. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Einbrecher geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kripo in Hanau.

10. Hintergründe unklar: Ausgebranntes Auto im Wald entdeckt - Steinau an der Straße

(lei) Ein bis auf die Karosserie heruntergebranntes Auto hat ein Spaziergänger am Sonntagmorgen kurz nach 9 Uhr in einem Waldstück zwischen Steinau und Marjoß entdeckt, weswegen die Polizei nun Ermittlungen zu den Umständen des Fundes aufgenommen hat. Der PKW stand auf einem Waldweg im Bereich des sogenannten "Bellingser Kreuzes" und qualmte bei Eintreffen der verständigten Polizei nur noch leicht. Offenbar war es bereits Stunden zuvor angezündet worden. Um was es sich für ein Auto handelte, warum es brannte und wem es gehörte, all das ist noch unklar, zumal Rückschlüsse hierzu aufgrund der enormen Brandzehrung bislang noch nicht möglich waren. Die Hintergründe sind insofern noch unklar und nun Bestandteil von kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Um eine mögliche weitere Brandgefahr auszuschließen wurde auch die Feuerwehr kurzzeitig hinzugeholt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 16.03.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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