Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schmiererei an Supermarkt: Wer kann Hinweise geben?; 80-jähriger Radfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt; Verdacht des räuberischen Diebstahls: Festnahme eines 37-Jährigen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Außenspiegel und Frontscheinwerfer demontiert: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand bei einem Autoteilediebstahl in der Brandsbornstraße (50er-Hausnummern), weshalb die Polizei ermittelt und Zeugen sucht. Unbekannte hatten in der Zeit zwischen Donnerstag, 13 Uhr und Freitag, 9.45 Uhr, an einem schwarzen 3er BMW die beiden Außenspiegel sowie die beiden Frontscheinwerfer demontiert und geklaut. Um an die Fahrzeugteile zu gelangen, wurde unter anderem die Frontstoßstange entfernt. Zudem beabsichtigten die Täter wohl ins Innere zu gelangen, da im Bereich der vorderen Scheiben Hebelmarken festgestellt werden konnten. Die Kripo bittet Zeugen des Diebstahls, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Hochwertiges E-Bike gestohlen: Wer hat etwas gesehen? - Offenbach

(fg) Ein hochwertiges E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte am Freitag aus einem Hinterhof in der Frankfurter Straße (60er-Hausnummern) gestohlen. Das rote Zweirad (Levo Comp Alloy NB) war mit einem Kettenschloss gesichert. Auch dieses befand sich nicht mehr am Tatort. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

3. Werkzeuge aus Rohbau gestohlen: Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen - Offenbach

(me) Zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 14 Uhr, drangen bis dato unbekannte Eindringlinge in ein sich noch im Aufbau befindliches Objekt ein und klauten aus diesem diverse Werkzeuge und Baumaterialien. Offenbar unter Verwendung eines Hilfsmittels knackten die Gauner ein Vorhängeschloss und gelangten so in den Rohbau in der Klingsporsraße (40er-Hausnummern). Neben mehreren akkubetriebenen Geräten nahmen die Diebe auch verschiedene Kabel mit. Der Wert der gestohlenen Sachen wird zurzeit auf mehr als 6.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kripo aus Offenbach (069 8098-1234) entgegen.

4. Schmiererei an Supermarkt: Wer kann Hinweise geben? - Offenbach

(me) Ein bis dato noch Unbekannter beschmierte die Fassade eines Supermarktes mit einem verfassungswidrigen Zeichen, weshalb die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen nun nach Zeugen sucht. Etwa in der Zeit zwischen Sonntag (1. März), 12 Uhr und Freitag (13. März), 16.50 Uhr, malte der Übeltäter mit Kreide ein etwa sechs auf sechs Zentimeter großes Zeichen auf die Steinfassade des Einkaufsmarktes in der Schäferstraße (10er-Hausnummern). Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte über die Rufnummer 069 8098-1234 bei den Ermittlern.

5. Handtasche entrissen: Schnelle Festnahme und Zeugensuche der Polizei - Offenbach

(me) Die Polizei ermittelt seit dem frühen Montagmorgen gegen einen 34 Jahre alten Mann, den Beamte zeitnah wegen des Verdachts eines Raubdelikts festnahmen. Gegen 0.20 Uhr soll sich der Festgenommene einer Frau auf der Mittelseestraße (30er-Hausnummern) von hinten genähert und dieser die Handtasche von den Schultern gerissen haben. Ein bislang noch unbekannter Beobachter nahm die Verfolgung des Beschuldigten auf, konnte diesem die Tasche wieder abnehmen und an seine Besitzerin aushändigen. Allerdings fehlte die Geldbörse mit etwa 40 Euro Bargeld und diversen Plastikkarten. Der Tatverdächtige konnte durch Ordnungshüter des Polizeireviers Offenbach kurz darauf in einem Imbissladen vorläufig festgenommen werden. Er musste die Beamten zur Abgabe einer Blutprobe auf die Wache im Spessartring begleiten. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte über die Hotline der Kriminalpolizei (069 8098-1234).

6. 80-jähriger Radfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt - Offenbach

(lei) Rettungsdienst und Polizei sind am heutigen Montagmorgen in die Parkstraße gerufen worden. Anlass hierzu war ein gemeldeter Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer, von dem es bereits in den ersten Meldungen hieß, dass dieser erheblich blute. Während der Velo-Nutzer, ein 80 Jahre alter Mann, zur weiteren Abklärung mit Prellungen und Verdacht auf erhebliche Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, machten sich die Beamten an die Rekonstruktion des Hergangs. Nach vorläufigem Informationsstand soll der Senior demnach gegen 10.15 Uhr im Bereich der Einmündung Geleitsstraße unerlaubt in die Einbahnstraße eingebogen sein, woraufhin es zur Kollision mit dem Toyota kam, an deren Steuer eine 59-Jährige saß. Wer hat den Unfall beobachtet? - Antworten auf diese Frage und bestenfalls auch genauere Hinweise nimmt das Polizeirevier am Spessartring telefonisch entgegen (069 8098-5100).

7. Spezialisten des Sachgebiets "TRuP" kontrollierten am Wochenende: Mehrere Verstöße geahndet - Offenbach / Mühlheim am Main

(fg) Die Spezialisten des Sachgebiets "TRuP" (Tuner, Raser und Poser) waren am Wochenende im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Südosthessen unterwegs und ahndeten mehrere Verstöße.

Eine Zivilstreife stellte am Freitagabend, gegen 22.50 Uhr, auf der Autobahn 661 im Bereich Frankfurt-Preungesheim einen Audi Q 5 fest, der mit leicht überhöhter Geschwindigkeit und mit Fahrunsicherheiten auffiel. Der Wagenlenker wurde daraufhin im Bereich der Straßen August-Bebel-Ring / Willemerstraße einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des 23-Jährigen kam heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem habe er den Q5 unter dem Einfluss von Rauschmitteln (THC und Kokain) geführt; so lautete das Ergebnis eines Vortests.

In einer mitgeführten Bauchtasche fanden die Beamten rund 160 Gramm Haschisch und eine geringe Menge Kokain; die Rauschmittel wurden sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Da es sich bei dem genutzten Auto offenbar um ein Mietfahrzeug handelte und die Eigentumsverhältnisse vor Ort nicht gänzlich geklärt werden konnten, wurde der Audi vorerst sichergestellt.

Am Samstagabend stellten die Verkehrsspezialisten gegen 21.30 Uhr zudem einen VW Golf auf der Bundesstraße 45 in Fahrtrichtung Dieburg fest. In Höhe des Tannenmühlkreisels (Überfahrt über die Autobahn 3), sei der Golf in den dortigen Geschwindigkeitstrichter eingefahren, ohne sich an die angezeigte Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometer zu halten. Die gesamte Fahrt, das Auto war durchgehend mit rund 130 Stundenkilometern unterwegs, wurde mit der im Zivilfahrzeug verbauten Videotechnik aufgezeichnet. Der Wagen wurde kurz darauf von der Bundesstraße 45 geleitet und einer Kontrolle zugeführt. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten dann noch zwei Kinder im Alter von vier und sieben Jahren auf der Rückbank fest, die ohne jegliche Sicherung (ohne Gurt und ohne Kindersitz) transportiert wurden. Die Weiterfahrt für den 23-jährigen Golf-Fahrer war daher zunächst beendet. Erst nachdem entsprechende Kindersitze zur Sicherung der Kinder durch Bekannte an die Kontrollörtlichkeit gebracht worden waren, konnte die Fahrt fortgesetzt werden. Auf den Fahrzeugführer kommen nun Bußgeld und zwei Punkte im Fahreignungsregister zu.

Gegen 23.30 Uhr stellte die Zivilstreife außerdem zwei Motorräder auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in Mühlheim am Main fest. Bei einem der Motorräder erschien das Abgasgeräusch sehr laut. Bevor eine Kontrolle an besagter Örtlichkeit erfolgen konnte, verließen die beiden Motorräder sowie ein Fahrzeug offenbar gemeinsam den Parkplatz und fuhren über die Mühlheimer Straße in Richtung Offenbach. In Höhe einer Tankstelle (330er-Hausnummern) nutzten die beiden Motorräder den rechten Fahrstreifen und sollen dem auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Hyundai-Lenker ein Handzeichen gegeben haben. Anschließend hätten die drei Fahrzeuge stark beschleunigt. Durch die im Zivilfahrzeug verbaute Technik wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 108 Stundenkilometern dokumentiert. Da sich die Fahrzeuge anschließend trennten, wurde eines der Bikes mit Zuhilfenahme uniformierter Streifen angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle stellten die Ordnungshüter fest, dass die verbaute Zubehörabgasanlage offensichtlich verändert worden war; der sogenannte "DB-Killer" war nicht verbaut. Aufgrund dessen stellten die Polizeibeamten die Yamaha sicher. Das Zweirad wird nun einem Gutachter vorgeführt werden. Auf den 21-jährigen Yamaha-Fahrer kommt ein Bußgeld wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts sowie der technischen Veränderung am Motorrad zu. Zudem wird mindestens ein Punkt in Flensburg fällig. Zeugen, die Hinweise auf die anderen beiden Fahrzeuge geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

8. Geldbörse aus Pkw genommen: Wer hat etwas beobachtet? - Mühlheim am Main

(me) Auf eine in der Mittelkonsole liegende Geldbörse hatte es ein Unbekannter in der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag abgesehen. Gegen 20 Uhr wurde der schwarze Mercedes durch seinen Besitzer in der Rubensstraße (einstellige Hausnummern) abgestellt. In den darauffolgenden 22 Stunden öffnete der Langfinger den C 220d mit OF-Kennzeichenschildern und entnahm die Geldbörse samt Bargeld sowie Plastikkarten und verschwand mit dieser wieder in unbekannte Richtung. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0.

9. Bankkarte bei Wechseltrick ergaunert und Bargeld abgehoben: Zeugensuche der Polizei - Dietzenbach

(me) Zwischen 55 und 60 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, kräftige Körperstatur, kurze schwarz / graue Haare, dunkelgraue Jacke: Ein Mann mit dieser Personenbeschreibung sprach am Donnerstag einen älteren Herrn auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rathenaustraße (30er-Hausnummern) an und bat um Wechselgeld. Als der hilfsbereite Senior im weiteren Verlauf seinen Geldbeutel öffnete, stibitzte der Betrüger offenbar die Bankkarte des Mannes. Bevor das Fehlen von dieser auffiel, hatte der Gauner bereits mehrere hundert Euro abgehoben. Die Kriminalpolizei aus Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich bitte über die Telefonnummer 069 8098-1234 bei den Beamten in Offenbach.

10. Seniorin wehrte sich: Unbekannte floh ohne Beute - Langen

(fg) Aufgrund ihrer Gegenwehr ließ eine dreiste Unbekannte am Samstagvormittag von einer Seniorin ab und flüchtete. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Raubdelikts und sucht einen grauen 5er BMW mit FB-Kennzeichen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der Wagen am Samstagvormittag, gegen 10.45 Uhr, in der Straße "Wilhelm-Leuschner-Platz" im Bereich der einstelligen Hausnummern an. Zu diesem Zeitpunkt war die Seniorin mit ihrem Rollator auf dem Gehweg unterwegs. Das Auto habe in einer Hofeinfahrt gehalten, sodass ein Passieren nicht mehr möglich war. Sodann sei eine Unbekannte auf der Beifahrerseite ausgestiegen. Die Täterin habe die Seniorin unvermittelt angegangen und beabsichtigt, die Goldkette vom Hals zu entreißen. Da die Seniorin Gegenwehr leistete, habe die Unbekannte von ihr abgelassen. Sie flüchtete in dem grauen 5er BMW. Die Kriminalpolizei sucht nun nach weiteren Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

11. Verdacht des räuberischen Diebstahls: Festnahme eines 37-Jährigen - Langen

(me) Die Ware an sich genommen, den Kassenbereich passiert, ohne diese zu bezahlen und auf Ansprache eine Mitarbeiterin körperlich angegangen: So lässt sich die mutmaßliche Tathandlung eines Mannes von Samstagmittag beschreiben, den die Polizei vor Ort festnahm und gegen den sie Ermittlungen einleitete. Gegen 12.40 Uhr soll der 37-Jährige an der Kassiererin vorbeigelaufen sein, ohne angeblich etwas gekauft zu haben. Die Dame wurde misstrauisch und sprach den Kunden, der die Artikel im Wert von 160 Euro bei sich getragen haben soll, an. Im weiteren Verlauf habe der Angehaltene die Kassiererin zu Boden gedrückt und kurzzeitig auf dieser gekniet. Die hinzugerufenen Beamten der Polizeistation in Langen nahmen den Tatverdächtigen vor Ort vorläufig fest. Zur Feststellung seiner Identität wurde der Beschuldigte mit auf die Station in Langen genommen. Dort stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Aus diesem Grund wurde der Festgenommene im Laufe des Sonntags an die Justiz übergeben.

12. Diebe am Werk: Zwei Anzeigen wegen versuchten Einbruchs - Langen

(me) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag trieben Einbrecher in Langen ihr Unwesen. Bislang haben die Beamten der dortigen Polizeistation zwei Anzeigen wegen des versuchten Einbruchs in gewerblich genutzte Räumlichkeiten aufgenommen, bei denen nun ein möglicher Zusammenhang geprüft wird.

Zwischen 18 Uhr und 8 Uhr am Folgetag versuchten die Unbekannten, mit einem Werkzeug die Eingangstür zu einem Friseurladen in der Fahrgasse (einstellige Hausnummern) aufzuhebeln. Außer einem angerichteten Schaden von etwa 200 Euro misslang der Einbruchsversuch jedoch.

Unweit vom Tatort, in der Rheinstraße (40er-Hausnummern), wurde zwischen 19.15 Uhr und 8.45 Uhr mit der mutmaßlich gleichen Vorgehensweise versucht, sich Zutritt zu den Räumlichkeiten einer dortigen Fahrschule zu verschaffen. Auch hier richteten die Einbrecher einen Schaden an der Tür an, gelangten aber nicht in das Objekt. Der Schaden wird durch die aufnehmenden Ordnungshüter auf etwa 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die in den beiden Fällen etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte über die zentrale Hotline der Kripo (069 8098-1234) bei den Ermittlern aus Offenbach.

13. Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmittel: Ermittlungen gegen zwei Tatverdächtige eingeleitet - Langen

(me) Ein Mann und eine Frau haben sich seit Sonntagabend wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln zu verantworten. Nach einem eingegangenen Hinweis wurde durch die eingesetzten Beamten ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnungen des 41-Jährigen und der 42-Jährigen aus Langen erwirkt. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die eingesetzten Kräfte neben knapp zwei Kilogramm Cannabis in verschiedenen Behältnissen sowie diversen Pilzen, welche eine berauschende Wirkung haben dürften, auch einen Teleskopschlagstock mit Federmechanismus auf. Die beiden Tatverdächtigen mussten die Ordnungshüter daraufhin mit auf die Polizeistation in Langen begleiten. Dort wurde das Duo erkennungsdienstlich behandelt und DNA wurde den beiden entnommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kriminalkommissariat geführt und dauern derweil an.

14. Schmuck und Uhren aus Einfamilienhaus erbeutet: Die Kriminalpolizei ermittelt - Dreieich

(me) Zwischen Freitagnachmittag und Freitagabend stahlen Einbrecher aus einem Wohnhaus im Platanenweg (einstellige Hausnummern) Beute im Wert von etwa 15.000 Euro. Über eine augenscheinlich eingeschlagene oder eingeworfene Fensterscheibe gelangten die Diebe in das Einfamilienhaus und durchsuchten dieses hiernach nach Wertgegenständen. Nachdem die Eindringlinge hochwertigen Schmuck und Armbanduhren eingepackt hatten, verschwanden sie wieder in unbekannte Richtung. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16 Uhr und 22.10 Uhr. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Offenbach (069 8098-1234).

15. Hochsitz offenbar in Brand gesetzt: Polizei sucht Zeugen - Hainburg

(me) Am Sonntagmorgen, gegen 8.20 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung über einen brennenden Hochsitz im Bereich des Waldwegs "Lange Schneise". Als die Kräfte zusammen mit der ebenfalls alarmierten Feuerwehr vor Ort eintrafen, war das Feuer bereits gelöscht. Da eine Selbstentzündung des Ansitzes derzeit ausgeschlossen werden kann, wird nun wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen des Geschehens melden sich bitte bei den Beamten der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 16.03.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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