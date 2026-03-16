POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Gaststätte
Gelnhausen (ots)
(lei) Sachschaden von etwa 3.000 Euro hinterließen Unbekannte am frühen Sonntagmorgen bei einem Einbruch im Stadtzentrum. Ihr Ziel: eine Gaststätte in der Röther Gasse. Dort hatten sie in der Zeit zwischen 0.30 und 1 Uhr ein Fenster aufgehebelt, um ins Gebäude zu gelangen. Nachdem sie augenscheinlich alle Räumlichkeiten durchsucht und mehrere Türen im Inneren aufgebrochen hatten, verschwanden sie letztlich mit etwas Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und kann Hinweise auf die Eindringlinge gut gebrauchen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, nimmt bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 mit den Ermittlern Kontakt auf.
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