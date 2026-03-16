Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Illegale Müllentsorgung: Wer hat die Fässer im Wald entsorgt?

Offenbach (ots)

(lei) Die Tatsache, dass Unbekannte mehrere große, blaue Fässer sowie kleinere Gebinde in einem Waldstück im Bereich der Dietzenbacher Straße / Neusalzer Straße entsorgten, hat dazu geführt, dass die Kriminalpolizei nunmehr wegen Verdachts einer Umweltstraftat ermittelt und Zeugen sucht.

Eine Spaziergängerin hatte die bis zu 200 Liter fassenden Behältnisse am Samstagabend, gegen 18.20 Uhr, neben aufgestapelten Holzstämmen entdeckt und die Rettungsleitstelle verständigt. Offenbar war auch eine nicht geringe Menge einer unbekannten Substanz ausgelaufen. Um was es sich dabei handelt, muss noch geklärt werden. Die Feuerwehr sicherte die Gebinde und den ausgelaufenen Stoff unter Schutzausrüstung und ergriff Vorkehrungen, um das Erdreich zu schützen.

Wann der oder die Umweltsünder das Ganze dort abgelagert hatten, ist ebenfalls noch unklar. Für eine zeitliche Eingrenzung der Tat und zur Erlangung von Hinweisen auf die Verantwortlichen bittet die Polizei um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

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