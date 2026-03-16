Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gewalttätige Auseinandersetzung an Tankstelle: Polizei sucht Zeugen und flüchtige Beteiligte

Offenbach (ots)

(lei) Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung an einer Tankstelle in der Strahlenbergerstraße in der Nacht zu Sonntag ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren kurz nach Mitternacht drei Männer im Alter von 35 (2) und 51 Jahren mit einem Auto an einer Zapfsäule vorgefahren, um zu tanken. Dabei gerieten sie aus bislang ungeklärten Gründen mit mehreren Personen in Streit, die sich mit ihrem Fahrzeug an einer anderen Zapfsäule aufhielten.

Der verbale Streit eskalierte wenig später: Die bislang unbekannten Beteiligten sollen die drei Männer mit Schlägen angegriffen und zudem Pfefferpistolen eingesetzt haben. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen beide Gruppen auch das Fahrzeug der jeweils anderen Partei beschädigt haben. Anschließend flüchteten die Angreifer.

Zwei der drei Angegriffenen erlitten unter anderem Kopfplatzwunden und wurden zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sicherte bereits die Videoaufnahmen der Tankstelle, wertet diese jetzt aus, sucht aber auch Zeugen der Tat. Diese sind aufgerufen, sich unter der Rufnummer069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden.

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