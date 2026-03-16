Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 80.000 Euro Schaden bei Gartenhüttenbrand

Gelnhausen (ots)

(lei) Nahezu vollständig zerstört worden ist eine Gartenhütte am Samstagabend durch ein Feuer, das aus noch unklarer Ursache auf einem Grundstück im Lohmühlenweg ausgebrochen ist. Der Schaden wird vorläufig auf rund 80.000 Euro beziffert, die Polizei ermittelt nun.

Nach der Alarmierung gegen 21.20 Uhr machten sich die Beamten umgehend auf den Weg und stellten bereits auf der Anfahrt eine von Weitem sichtbare starke Rauchentwicklung fest. Die zuvor bereits eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern. Aus dem dazugehörigen Wohnhaus wurden zwischenzeitlich und vorsorglich zwei Hunde geholt, die Bewohner waren zum Zeitpunkt der Brandentstehung nicht zu Hause. Anwohner wurden zudem gebeten, Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten.

Ob ein in der Gartenhütte betriebener Holzofen möglicherweise für den Ausbruch des Brandes verantwortlich ist, muss nun die Kriminalpolizei klären.

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