Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 12. Kalenderwoche 2026

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten sowie Schulwegen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

16.03.2026:

- Offenbach am Main, B 448 Ausbauende (schutzwürdige Zone);

17.03.2026:

- Hainburg, Hauptstraße (Lärmschutz);

18.03.2026:

- Dietzenbach, L 3001 (Unfallschwerpunkt);

19.03.2026:

- Dreieich- Sprendlingen, B 459 (kreuzender Fahrradweg);

20.03.2026:

- Hanau, Alter Rückinger Weg (Schulweg);

21.03. und 22.03.2026:

- BAB 66, Höhe Anschlussstelle Bad Soden Salmünster (Lärmschutz).

Offenbach, 13.03.2026, Pressestelle, Merlin Winges

