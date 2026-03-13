POL-OF: Scheibe von Gastronomiebetrieb mit Backstein eingeworfen
Seligenstadt (ots)
(lei) Mit einem Backstein haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag Sachschaden von gut 1.000 Euro angerichtet. Diesen hatten sie in der Zeit zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens in die Eingangstür eines Dönerladens in der Grabenstraße (30er-Husnummern) geworfen, sodass deren Glaseinsatz zerstört wurde. Das Wurfgeschoss fand sich im Innenraum wieder, sodass man zunächst von einem Einbruch ausging. Das war aber offensichtlich nicht der Fall, denn in dem Lokal war weder etwas verändert, noch fehlte etwas. Die Zielrichtung der Tat und die Beweggründe der Täter sind insofern unklar. Die Polizei befasst ich nun mit dem Vorfall, ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0 abgeben können.
