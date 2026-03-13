Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Senior auf Autohausgelände eingeschlossen: Polizei sorgt mit Leitern für Happy End

Maintal (ots)

(lei) Polizei: Dein Freund und Helfer - dieses Motto traf wieder einmal zu bei einer eher ungewöhnlichen Hilfeleistung, zu der die Ordnungshüter am frühen Donnerstagabend im Stadtteil Dörnigheim ausrückten - mit glücklichem Ausgang für einen älteren Mann.

Gegen 18.45 Uhr ging bei den Beamten ein Notruf ein, in dem ein Mann berichtete, dass sein Vater offenbar auf dem Gelände eines Autohauses in der Otto-Hahn-Straße eingeschlossen sei. Eine Streife machte sich daraufhin kurzerhand auf den Weg - vorsorglich mit zwei Leitern im Gepäck.

Vor Ort trafen die Polizisten sowohl den Anrufer, als auch den "Eingeschlossenen" an - einen 92-Jährigen, der sich hinter einem rund zwei Meter hohen Zaun auf dem Gelände des Autohauses befand. Wie der rüstige Rentner berichtete, war er zuvor einkaufen gewesen und hatte anschließend noch einen Blick auf die ausgestellten Fahrzeuge werfen wollen. Dabei verlor er offenbar etwas die Zeit aus den Augen.

Gegen 18 Uhr betrat er das Gelände, um sich die Autos in Ruhe anzusehen - allerdings ohne zu bemerken, dass das Autohaus um diese Uhrzeit zu machte. Als er den Parkplatz wieder verlassen wollte, stellte er fest: Das zuvor offene Schiebetor war mittlerweile zugezogen und abgeschlossen. Die Mitarbeitenden hatten ihn ganz offensichtlich auch nicht bemerkt, als sie Feierabend machten.

Die Lösung kam schließlich mit vereinten Kräften und den Leitern: Eine wurde auf der Innenseite, die andere außen am Tor aufgestellt. Über diesen improvisierten "Ausgang" kletterte der Senior schließlich wohlbehalten zurück in die Freiheit. Der 92-Jährige zeigte sich sichtlich erleichtert, nahm die ungewöhnliche Rettungsaktion mit Humor und bedankte sich bei den uniformierten Helfern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell