Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr: Suche nach Fahrer von weißem Hyundai

Rodgau / Hanau / Mühlheim am Main (ots)

(lei) Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr gegen einen bislang unbekannten Autofahrer. Dieser soll am Donnerstagvormittag eine 25 Jahre alte Autofahrerin unter anderem auf der Bundesstraße 45 über mehrere Kilometer hinweg bedrängt haben. Der Vorfall ereignete sich auf der Strecke zwischen Hanau und Mühlheim am Main.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gegen 11.30 Uhr in Rodgau-Hainhausen auf die B45 in Richtung Hanau aufgefahren und überholte kurz darauf einen Lastwagen. Währenddessen näherte sich von hinten ein weißer Hyundai mit Rüdesheimer Kennzeichen mit deutlich höherer Geschwindigkeit. Dessen Fahrer soll mehrfach die Lichthupe betätigt und sehr dicht auf das Fahrzeug der 25-Jährigen aufgefahren sein.

Nachdem die Rodgauerin wieder auf den rechten Fahrstreifen gewechselt war, überholte der Hyundai-Fahrer sie, setzte sich vor ihren Wagen und bremste stark ab. Anschließend soll er mehrfach versucht haben, die Frau durch dichtes Auffahren, wiederholtes Betätigen der Lichthupe sowie Blinken nach rechts zum Anhalten zu bewegen. Auch im weiteren Verlauf der Fahrt - unter anderem auf Höhe von Hanau-Steinheim - setzte der Mann sein bedrängendes Fahrverhalten fort und bremste die 25-Jährige erneut aus.

Kurz vor der Pfaffenbrunnenstraße hielt der Fahrer schließlich am rechten Fahrbahnrand an, stieg aus und schrie in Richtung der vorbeifahrenden Frau. Diese setzte ihre Fahrt fort, woraufhin der Mann erneut in seinen Wagen stieg und ihr weiter folgte.

An einer roten Ampel an der Offenbacher Straße musste die 25-Jährige anhalten. Der Hyundai-Fahrer stieg erneut aus und ging auf ihren Wagen zu. Noch bevor er diesen erreichte, schaltete die Ampel jedoch auf Grün, sodass die Frau ihre Fahrt in Richtung Mühlheim-Dietesheim über die Bundesstraße 43 fortsetzen konnte. Nachdem sie dort in die Elisabethenstraße abgebogen war, gelang es ihr durch mehrere Richtungswechsel schließlich, den unbekannten Fahrer abzuschütteln.

Der Mann wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank beschrieben. Er habe kurze schwarze Haare getragen und einen langen, hellen Mantel.

Die Polizei bittet Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer beziehungsweise den weißen Hyundai mit Rüdesheimer Kennzeichen geben können, sich bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell