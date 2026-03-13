Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sicherheitswoche in Bad Orb: Polizei setzte auf Prävention und Bürgernähe

(fg) Mit zahlreichen Informations- und Präventionsangeboten sowie Bürgergesprächen hat die Polizei vom 1. bis zum 8. März 2026 die Sicherheitswoche der Stadt Bad Orb in deren Kurpark unterstützt. Die Planung und Umsetzung der Veranstaltungsreihe erfolgte durch den Stabsbereich Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen.

Ziel der Woche war es, über aktuelle Präventionsangebote der Polizei zu informieren und zudem das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Während der gesamten Veranstaltungsreihe standen hierfür Polizeibeamtinnen und -beamte für Gespräche und Beratungen zur Verfügung - und das Angebot wurde rege genutzt.

Der Leiter des Stabsbereichs Prävention, Erster Kriminalhauptkommissar Marc Sachs sowie der Leiter der Polizeistation Bad Orb, Erster Polizeihauptkommissar Franz-Josef Hiery, zeigten sich über das große Interesse der Bürgerinnen und Bürger sehr erfreut und bewerteten die Sicherheitswoche als vollen Erfolg.

Neben täglichen Präsenzstreifen im Kurpark konnten Besucherinnen und Besucher unter anderem die Schutzfrau vor Ort der Polizeistation Bad Orb, Susen Pradel, kennenlernen und sich zu verschiedenen Sicherheitsthemen informieren lassen. Bereits in seiner Antrittsrede zum Leiter der Polizeistation in Bad Orb betonte Hiery im Juli 2025, wie wichtig Präventionsarbeit für ihn sei.

Auch die Jugendverkehrsschule beteiligte sich mit dem Programm "MAXimal Mobil", das sich gezielt an ältere Verkehrsteilnehmer richtet.

Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt des Landespolizeiorchesters Hessen im Gartensaal der Konzerthalle Bad Orb. Unter dem Motto "Mit Taktgefühl und Tatkraft" verband die Veranstaltung musikalische Beiträge mit wichtigen Hinweisen zur Kriminalprävention. Zwischen den Musikstücken informierte Kriminalhauptkommissarin Silvia Traber über aktuelle Betrugsmaschen wie den "Enkeltrick" oder "Falsche Polizeibeamte".

Darüber hinaus informierten die KOMPASS-Fachberater und die Stadt Bad Orb über den aktuellen Stand der Sicherheitsinitiative KOMPASS. Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, ihre Wahrnehmungen zum Sicherheitsgefühl zu schildern und Fragen zu stellen. Den Abschluss der Sicherheitswoche bildete eine Streife der Polizeireiterstaffel, die durch den Kurpark ritt und insbesondere bei Familien und Kindern auf großes Interesse stieß.

Die Verantwortlichen von Polizei und Stadt zogen ein durchweg positives Fazit: Die zahlreichen Gespräche und das große Interesse der Besucherinnen und Besucher zeigen, wie wichtig der direkte Austausch und Präventionsarbeit vor Ort sind.

Weitere Informationen zur Sicherheitsinitiative KOMPASS gibt es hier: https://innen.hessen.de/sicherheit/kompass

Hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Hinweis: Dieser Meldung sind Bilder der Veranstaltungsreihe beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

