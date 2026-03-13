Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Radfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Maintal (ots)

(lei) Noch unbekannt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag im Westen Dörnigheims zugetragen hat und für einen der Beteiligten im Krankenhaus endete.

Ein 39 Jahre alter Radfahrer war demzufolge kurz nach 18 Uhr auf der Landesstraße 3195 in Richtung Norden unterwegs, als er an der Einmündung der Westendstraße von einem 71-jährigen Autofahrer erfasst wurde, der von dort kommend auf die Landesstraße einbiegen wollte. Der vorfahrtberechtigte Radler prallte gegen die Front des Mercedes und wurde anschließend auf die Fahrbahn geschleudert.

Mit schweren Verletzungen kam er in eine Klinik. Am dem PKW und am Fahrrad entsandt Sachschaden. Löblich war in dem Moment das Verhalten von Ersthelfern, die den Verletzten umgehend bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgten.

Die Polizei in Maintal sucht jetzt Zeugen des Unfalls (06181 4302-0).

