Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Autos aufgebrochen: Polizei sucht nach Zeugen

Erlensee (ots)

(me) Zwischen Dienstag und Mittwoch hatten es Langfinger offensichtlich auf die in Fahrzeugen zurückgelassenen Gegenstände abgesehen. Bislang sind bei der Polizei zwei Fälle wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in / aus Kraftfahrzeug im Bereich "Willy-Brandt-Ring" gemeldet worden. In den beiden Fällen überwanden die Täter im Tatzeitraum zischen 18.30 Uhr und 11 Uhr auf bisher unbekannte Art und Weise die technischen und mechanischen Sicherungen eines VW Tiguan und einer Mercedes C-Klasse. Aus den beiden Wagen nahmen die Gauner unter anderem eine Geldbörse sowie mehrere Schlüssel an sich. Der Wert der gestohlenen Sachen dürfte sich auf rund 2.500 Euro belaufen. Die Kriminalpolizei in Hanau ermittelt nun und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich bitte über die Telefonnummer 06181 100-123 bei den Beamten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell