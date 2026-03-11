Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Auffahrunfall mit drei Beteiligten: Zwei leicht verletzte Personen und kurzzeitige Vollsperrung der Fahrbahn

Gravenbruch / Dietzenbach (ots)

(me) Zwei leicht verletzte Personen und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls mit drei Beteiligten am Mittwochmorgen. Gegen 10.25 Uhr fuhr das Trio hintereinander auf der Bundesstraße 459 von Dietzenbach in Richtung Gravenbruch. Im Bereich einer dortigen Baustelle mussten ein VW-Fahrer und eine Fiat-Lenkerin ihre Fahrt verlangsamen. Ein hinterherfahrender Führer eines silbernen Polos konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf seine Vorderfrau auf. Diese wurde durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf den vor ihr befindlichen blauen Golf geschoben. Bei der Kollision verletzten sich der Unfallverursacher und die junge Dame in dem beigefarbenen 500 leicht. Zwei der beteiligten Wagen konnten die Unfallstelle nicht mehr eigenständig verlassen und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Abschleppmaßnahmen kam es zeitweise zu einer Vollsperrung der Fahrbahn in beide Richtungen. Zeugen des Unfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg (06102 2902-0).

