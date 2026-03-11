Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Aktionswoche Roadpol "Seatbelt": Erneute Gurtkontrollen

Südosthessen (ots)

(fg) Beamtinnen und Beamte führten im Rahmen der europäischen Aktionswoche Roadpol "Seatbelt" am Dienstag erneut Kontrollen hinsichtlich der Gurtpflicht durch. Sie waren unter anderem in Offenbach, Hanau, Maintal und Schlüchtern unterwegs. Im Laufe des Dienstags richteten die Spezialisten der Verkehrsinspektion zwischen 8.30 Uhr und 14.30 Uhr an der Bushaltestelle am Offenbacher Fußballstadion am Bieberer Berg sowie im Bereich des Parkplatzes am Amphitheater in Hanau stationäre Kontrollstellen ein. Am Nachmittag standen elf Gurt- sowie fünf Handyverstöße zu Buche. Außerdem ahndeten die Verkehrsspezialisten einen Verstoß gegen die geltenden Sozialvorschriften und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Pflichtversicherung.

Zwischen 8.45 Uhr und 10 Uhr führte eine Streifenbesatzung der Polizeistation Schlüchtern mobile Verkehrskontrollen im Zuständigkeitsbereich durch. Hierbei ahndeten sie fünf Gurtverstöße. Außerdem fertigten sie eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz; ein E-Scooter-Fahrer steuerte sein Gefährt gegen 9 Uhr in der Gartenstraße, offensichtlich ohne eine gültige Versicherung zu besitzen. Ein Verkehrsteilnehmer, der gegen 9.30 Uhr die Bahnhofstraße befuhr, war mutmaßlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln unterwegs. Die Abgabe eine Blutprobe in den Räumlichkeiten der Station war die Folge.

Eine Streife der Polizeistation Maintal führte mit Unterstützung des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz in der Edisonstraße ebenfalls Kontrollen mit dem Fokus "Gurtpflicht" durch. Bei der mehrstündigen Aktion, wobei insgesamt 43 Fahrzeuge und 55 Personen kontrolliert wurden, ahndeten sie insgesamt 17 Ordnungswidrigkeiten, darunter mehrere Gurtverstöße.

Polizei warnt erneut: Sicherheitsgurt anlegen und Handy während der Fahrt meiden

Verkehrsteilnehmende sollten bei jeder Fahrt unbedingt den Sicherheitsgurt anlegen und die Nutzung des Handys am Steuer vermeiden.

Der Gurt ist eines der wichtigsten Sicherheitssysteme im Auto. Schon bei niedrigen Geschwindigkeiten kann ein Unfall ohne Sicherheitsgurt schwere Folgen haben. Ein angelegter Gurt kann im Notfall Leben retten.

Darüber hinaus mahnt die Polizei eindringlich, das Handy während der Fahrt nicht zu verwenden. Wer während der Fahrt telefoniert, Nachrichten liest oder Apps nutzt, nimmt den Blick von der Straße und reagiert langsamer. Ablenkung am Steuer ist nach wie vor eine der häufigsten Unfallursachen. Nur wenige Sekunden reichen aus, um plötzlich auftauchende Hindernisse oder bremsende Fahrzeuge zu übersehen.

Deshalb gilt: Auch auf kurzen Strecken - stets anschnallen und das Handy beiseitelegen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell