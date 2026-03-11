Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brennenden Gegenstand auf Balkon geworfen: Polizei sucht Zeugen!; Hyundai Kona geklaut: Wer kann Hinweise zum Verbleib des Wagens geben?; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Brennenden Gegenstand auf Balkon geworfen: Polizei sucht Zeugen! - Offenbach

(me) Ein bislang Unbekannter warf am Dienstagabend, gegen 19.35 Uhr, einen offenbar brennenden Gegenstand auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Heine-Straße (einstellige Hausnummern). Hierdurch fingen mehrere, sich auf dem Balkon befindliche, Gegenstände Feuer und wurden hierdurch beschädigt, weshalb die Polizei nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100).

2. Hyundai Kona geklaut: Wer kann Hinweise zum Verbleib des Wagens geben? - Offenbach

(me) Die Polizei ermittelt seit Dienstagabend wegen des Verdachts des Diebstahls eines in der Richard-Wagner-Straße (70er-Hausnummern) abgestellten Wagens. Gegen 21.30 Uhr wurde der schwarze Hyundai auf einem der dortigen Parkplätze abgestellt. In der darauffolgenden halben Stunde gelang es dem Dieb, den Wagen auf bislang unbekannte Art und Weise zu öffnen und zu starten. Hiernach fuhr er mit dem Kona mit OF-Kennzeichenschildern und der Zahlenendung 10 davon. Der etwa 13.000 Euro teure Wagen wurde durch die Beamten zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kripo aus Offenbach (069 8098-1234).

3. Rauschmittel bei Kontrolle in Bar gefunden: Ermittlungen gegen Betreiber eingeleitet - Offenbach

(fg) Im Rahmen einer Gaststättenkontrolle in der Waldstraße am Dienstagabend fanden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte rund 290 Gramm Haschisch sowie circa 90 Gramm Kokain auf, weshalb gegen den Betreiber ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet wurde. Bei der Gaststättenkontrolle handelte es sich um eine gemeinsame Maßnahme des Gewerbeamtes, der Stadtpolizei und der Landespolizei. Die Rauschmittel befanden sich in einem separaten Raum, der, so der bisherige Kenntnisstand, wohl für den alltäglichen Kundenverkehr nicht frei zugänglich war. In dem Raum fanden die Ordnungshüter zudem eine Feinwaage sowie drei mutmaßlich illegal betriebene Spielautomaten. Die drei Automaten wurden durch die Stadtpolizei, die Rauschmittel durch eine Streifenbesatzung beschlagnahmt. Der Bar-Betreiber musste mit zum Revier am Spessartring, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden keine weiteren beweiserheblichen Gegenstände aufgefunden. Auf den Verdächtigen kommen nun mitunter die strafrechtlichen Konsequenzen zu.

4. Vermisste wieder da - Offenbach

(cb) Die beiden Vermissten (13-Jährige und 83-Jähriger) aus Offenbach konnten jeweils wohlbehalten angetroffen werden. Die seit Montag und Dienstag bestehenden Fahndungen werden daher zurückgenommen.

5. Fahrradfahrerin und Fußgänger kollidierten: eine Person verletzt - Offenbach

(cb) Am Freitagvormittag kam es auf dem Radweg der Berliner Straße zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem bislang unbekannten Fußgänger; bei diesem trug Radlerin leichte Verletzungen davon. Laut bisherigen Erkenntnissen stieß die 59-jährige Zweiradfahrerin, gegen 11 Uhr, mit einem Fußgänger, welcher auf dem Radweg gelaufen sein soll, zusammen. In der Folge stürzte die Frau aus Mühlheim und zog sich mehrere Prellungen und Schürfwunden zu. Ohne seinen Unfallpflichten nachzukommen entfernte sich der Fußgänger vom Unfallort. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-5699 entgegen.

6. Einbrecher kamen über Balkontür in Praxis - Offenbach

(cb) Über die gewaltsam geöffnete Balkontür eines Objektes in der Bismarckstraße (180er-Hausnummern) verschafften sich Einbrecher Zutritt zu den dortigen Praxisräumen, um diese zu durchsuchen. Hierbei hinterließen diese einen Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Tat wurde der Polizei am Dienstagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, gemeldet. Die Beamten des Einbruchskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) um Zeugenhinweise.

7. Zeugen gesucht! Opel-Fahrer soll verkehrsgefährdend gefahren sein - Obertshausen

(cb) Ein Mitteiler informierte am Dienstagnachmittag die Polizei über einen Opel-Fahrer, welcher durch seine verkehrsgefährdende Fahrweise auffallen würde. Dieser soll gegen 16 Uhr in der Schubertstraße (10er-Hausnummern) mit nicht angepasster Geschwindigkeit einen vor ihm fahrenden Wagen überholt haben. Im Zuge des Überholvorgangs sei der Opel-Fahrer über den Gehweg gefahren und habe dadurch eine Mutter mit Kleinkind gefährdet. Die Ordnungshüter konnten den Fahrzeugführer des Mokkas kurz darauf anhalten und kontrollieren. Auf den 49-jährigen Mann kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu. Die ermittelnden Beamten in Heusenstamm suchen nun Zeugen der Tat und bitten diese, sich telefonisch unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

8. Zeugensuche nach Einbruch in Büroräumlichkeiten von Moschee - Dietzenbach

(fg) Ein Unbekannter ist am Mittwochmorgen, zwischen 1.45 Uhr und 2 Uhr, in die Büroräumlichkeiten einer Moschee in der Justus-von-Liebig-Straße (einstellige Hausnummern) eingedrungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete der Täter auf bislang unbekannte Art und Weise ein Fenster, das zu dem Büro führt. Im weiteren Verlauf kletterte der Einbrecher durch das Fenster ins Innere und durchsuchte den Raum. Ob er etwas mitnahm, steht noch nicht fest. Der komplett dunkel gekleidete Täter hatte einen Kinnbart und trug eine schwarze Mütze. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

