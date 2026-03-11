Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wessen Mercedes wurde beschädigt?; Zeugensuche nach Einbruch in Wohnhaus

Hanau und Bruchköbel (ots)

1. Wessen Mercedes wurde beschädigt? - Hanau

(cb) Die Polizei in Hanau sucht den Fahrzeugeigentümer eines schwarzen Mercedes, der am Freitag an der Anschrift "Im Bangert" von einem blauen Opel beschädigt worden ist. Gegen 19.30 Uhr parkte eine 79-jährige Opel-Lenkerin ein und beschädigte dabei den schwarzen Wagen. Die Rentnerin soll anschließend die Unfallörtlichkeit verlassen haben, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Ermittler bitten nun den Besitzer des schwarzen Mercedes mit HU-Kennzeichen sowie Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Wohnhaus - Bruchköbel

(fg) Unbekannte sind am Mittwochabend, zwischen 18 Uhr und 20 Uhr, in ein Wohnhaus in der Gumbinnener Straße (einstellige Hausnummern) eingebrochen, weshalb die Kripo ermittelt und nach Zeugen sucht. Beim Verlassen des Hauses, gegen 18 Uhr, fiel Anwohnern ein mit zwei Männern besetztes Fahrzeug auf; an dem schwarzen Wagen waren DA-Kennzeichenschilder angebracht. Einer der Insassen war etwa 35 Jahre alt und trug einen Vollbart. Ob die Personen für den Einbruch verantwortlich sein könnten, ist Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen. Sie sollen sich auf jeden Fall verdächtig verhalten und umgeschaut haben. Zeugen, die das Fahrzeug beziehungsweise die Personen beobachtet haben und weitere Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

