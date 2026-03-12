Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Anwohner meldeten Knallgeräusche: Polizei sucht Zeugen; Spendenbox aus Vorraum von Moschee gestohlen; Teenagerin unaufgefordert berührt: Polizei bittet um Hinweise und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Anwohner meldeten Knallgeräusche: Polizei sucht Zeugen - Offenbach

(fg) "Im Gravenbruchweg im Bereich einer dortigen Schule halten sich sehr viele Jugendliche auf; außerdem habe es soeben mehrere Knallgeräusche gegeben", lautete ein Anruf, der am Mittwochabend, gegen 21.55 Uhr, bei der Polizei einging. Streifenbesatzungen machten sich daher umgehend auf den Weg in den Gravenbruchweg, um den Sachverhalt aufzuklären. Kurz nach dem Anruf machten sich die gemeldeten Personen, mehrheitlich im jugendlichen Alter, davon. Zudem seien Fahrzeuge davongefahren. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass wohl mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen wurde; entsprechende Kartuschen wurden aufgefunden und sichergestellt. Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

2. Parkplatzrempler: Hinweise erbeten - Mühlheim am Main

(cb) Einen Sachschaden von knapp 1.000 Euro hinterließ ein bis dato unbekannter Unfallverursacher am Freitag an einem grauen Hyundai. Der Fahrzeugeigentümer parkte seinen i10 gegen 9.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Mühlheimer Straße (320er-Hausnummern). Als er etwa zehn Minuten später zu seinem Wagen mit F-Kennzeichen zurückkam, musste er Beschädigungen am Fahrzeugheck feststellen. Vermutlich beschädigte der Unfallverursacher den Hyundai i10 beim Ein -oder Ausparken und entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugenhinweise nehmen die ermittelnden Beamten in Mühlheim am Main unter der Rufnummer 06108 6000-0 entgegen.

3. Zeugensuche nach Unfallflucht: BMW beschädigt - Dietzenbach

(cb) An einem BMW X1 musste der Fahrzeugeigentümer am Mittwochnachmittag Beschädigungen in Höhe von etwa 1.500 Euro feststellen. Seinen Wagen stellte er am Dienstag, gegen 21.30 Uhr, am Fahrbahnrand im Reinhardsweg (einstellige Hausnummern) ab. Am Folgetag, gegen 16 Uhr, musste er Kratzer und Dellen an der Fahrzeugfront des X1 feststellen. Vermutlich beschädigte der bislang unbekannte Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken den BMW mit OF-Kennzeichen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Dietzenbach telefonisch unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegen.

4. Spendenbox aus Vorraum von Moschee gestohlen - Rodgau

(cb) Zwei bis dato Unbekannte begaben sich am Mittwoch, zwischen 15.55 Uhr und 16.10 Uhr, in eine Moschee in der Justus-von-Liebig-Straße (einstellige Hausnummern) und entwendeten aus einem dortigen Vorraum eine verschraubte Spendenbox. Wieviel Bargeld sich in dieser befand, bedarf weiterer Ermittlungen. Anschließend flüchtete das Paar in unbekannte Richtung. Das Duo kann wie folgt beschrieben werden: Täter:

- etwa 1,70 Meter groß, schwarze Haare und Bart - komplett schwarz gekleidet

Täterin:

- dunkel gekleidet - trug ein Kopftuch und führte eine schwarze Handtasche mit sich

Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

5. Werkzeug aus Transporter geklaut: Wer hat etwas beobachtet? - Rodgau

(me) Zwischen Montag, 16.20 Uhr und Donnerstag, 8.50 Uhr, verschafften sich Unbekannte über eine eingeschlagene Seitenscheibe Zugang zum Innenraum eines weißen Kastenwagens. Im Anschluss wurde das Innere des Peugeot Boxer mit CW-Kennzeichenschildern, der zur Tatzeit in der Düsseldorfer Straße in den einstelligen Hausnummern stand, durchsucht. Mit Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro verschwanden die Diebe hiernach wieder. Die Kripo sucht nun nach Zeugen. Diese melden sich bitte über die Hotline 069 8098-1234 bei den Beamten in Offenbach.

6. Teenagerin unaufgefordert berührt: Polizei bittet um Hinweise - Rodgau

(me) Eine Jugendliche wurde am Mittwochmorgen an der S-Bahn-Station Nieder-Roden durch einen ihr unbekannten Mann angesprochen und unaufgefordert berührt, weshalb die Kriminalpolizei nun ermittelt. Gegen 9.35 Uhr kam es scheinbar zufällig zu dem Aufeinandertreffen der Teenagerin und dem etwa 1,70 Meter großen Mann mit grauen kurzen Haaren. Im weiteren Verlauf habe der Unbekannte, der einen kakifarbenen Mantel und eine Jeans trug, das Mädchen plötzlich im Bereich der Wange berührt. Kurze darauf soll er ihr noch etwas Unsittliches hinterhergerufen haben. Hierbei habe der Gesuchte eine obszöne Geste mit halbgeschlossener Hand gemacht. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei den Ermittlern aus Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

7. Hyundai und Kleinbus kollidierten: hoher Sachschaden - Rödermark

(cb) Ein Gesamtsachschaden von etwa 45.000 Euro entstand bei einem Unfall, der sich am Dienstag auf der Landessstraße 3097 ereignete. Bei diesem kollidierte ein weißer Hyundai mit einem Linienbus. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam der 28 Jahre alte Fahrer des weißen Kleinwagens auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und stieß mit dem dort fahrenden Kleinbus zusammen. Hierdurch wurde dieser im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die ermittelnden Beamten der Polizeistation in Dietzenbach bitten Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 06074 837-0 zu melden.

8. Verkehrskontrollen: Geschwindigkeit und Sicherheitsgurt im Blick - Langen / Egelsbach

(me) Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Langen führten mit Unterstützung der Verkehrsinspektion am Dienstag Verkehrskontrollen im Bereich der Städte Langen und Egelsbach durch.

Aufgrund der derzeit stattfindenden europäischen Aktionswoche Roadpol "Seatbelt" richteten die Ordnungshüter neben der Überprüfung der Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit unter zur Hilfenahme von entsprechender Technik ihr Augenmerk auch darauf, ob die jeweiligen Fahrzeuginsassen ihren Sicherheitsgurt angelegt hatten.

Hierzu richteten die Polizisten in der Zeit zwischen 10 Uhr und 16 Uhr zwei Kontrollstellen im Bereich der Kreisstraße 168 / Prinzessin-Margareth-Allee und dem Ausbauende der Autobahn 661 ein.

In den sechs Stunden ihrer Kontrollzeit stellten die eingesetzten Kräfte vier Verstöße wegen eines nicht oder eines nicht korrekt angelegten Sicherheitsgurts fest, während 19 Fahrzeugführerinnen und -führer die Geschwindigkeit mit ihren jeweiligen Wagen überschritten.

Neben diesen Verstößen wurden noch acht Anzeigen, wie beispielsweise dem Fahren ohne Fahrerlaubnis oder einer fehlenden Pflichtversicherung, gefertigt.

Fünf Lenkerinnen und Lenker nutzten verbotswidriger Weise ihr Mobiltelefon während der Fahrt. Auf diese kommen nun ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg zu.

Bis Sonntag sollen noch weitere Kontrollen im Rahmen der derzeitigen Aktionswoche stattfinden.

Offenbach, 12.03.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

