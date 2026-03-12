Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hakenkreuz und Schriftzug auf Motorhaube: Hinweise erbeten; Zeugensuche nach Auseinandersetzung in Linienbus; Diebe flüchteten mit leeren Bierfässern und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Hakenkreuz und Schriftzug auf Motorhaube: Hinweise erbeten - Maintal

(cb) Ein Fahrzeugeigentümer musste am Mittwochabend, gegen 18.10 Uhr, feststellen, dass Unbekannte ein Hakenkreuz sowie einen Schriftzug auf die Motorhaube seines VW Golf geschmiert hatten. Der schwarze Wagen war am Fahrbahnrand der Schäfergasse (10er-Hausnummern) abgestellt. Die Täter nutzen vermutlich ihren Finger, um das verfassungswidrige Symbol und den Schriftzug aufzubringen. Die Beamten der Staatschutzabteilung haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Kripo (069 8098-1234).

2. Zeugensuche nach Auseinandersetzung in Linienbus - Erlensee

(me) Am Mittwochmorgen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Busfahrer und einem Fahrgast in der Straße "Zum Fliegerhorst", weshalb die Polizei nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und wegen des Verdachts der Beleidigung gegen die beiden beteiligten Männer eingeleitet hat. Gegen 7.20 Uhr habe ein 38-Jähriger, trotz bestehenden Hausverbots, versucht in den Linienbus einzusteigen. Im weiteren Verlauf seien die beiden aufgrund des Hausverbots aneinandergeraten. Im Zuge dessen habe der Busfahrer den Jüngeren unsanft aus dem Bus befördert, während sein Gegenüber ihn beleidigt haben soll. Bereits in der Vergangenheit soll es zu Konfrontationen zwischen den Beteiligten gekommen sein. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Handtasche vom Beifahrersitz geklaut: Zeugen gesucht! - Langenselbold

(cb) Aus einem VW UP klauten unbekannte Täter am Mittwochnachmittag eine Handtasche, welche auf dem Beifahrersitz deponiert war. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand schlugen die Unbekannten eine Scheibe des grauen Kleinwagens ein und nahmen anschließend die Handtasche mit. Die Langfinger nahmen aus dieser das Bargeld und entsorgten die Tasche dann in einem Glascontainer im Brühlweg. Die Tat ereignete sich zwischen 17.30 Uhr und 17.55 Uhr. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kriminalpolizei in Hanau.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei einfache Tipps gegen Diebstahl:

- Fahrzeug stets abschließen - auch bei kurzer Abwesenheit. - Schließvorgang kontrollieren - zum Beispiel durch Ziehen am Türgriff. - Fenster, Schiebedach und Kofferraum schließen, bevor das Fahrzeug verlassen wird. - Keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen lassen - auch keine Taschen, Jacken oder elektronische Geräte. - Bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei informieren.

Jeder einfache Handgriff erhöht die Sicherheit und kann vor einem Diebstahl schützen.

4. Ermittlungen eingeleitet: Kupferkabel sichergestellt - Gelnhausen

(fg) Aufgrund eines Zeugenhinweises machte eine Streifenbesatzung am Nachmittag Kupferkabel im Bereich einer Kleingartenparzelle in Hailer ausfindig; gegen zwei Männer im Alter von 20 und 26 Jahren wird nun ermittelt. Zeugen hatten die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass zwei Personen sich mit einem weißen Transporter zu der Kleingartenparzelle begeben und anschließend etwas abgedeckt hätten. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten stellten bei der Überprüfung unter der Plane Kupferkabel fest und stellten diese sicher. Woher die Kupferkabel stammen ist nun Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

5. Diebe flüchteten mit leeren Bierfässern - Gelnhausen

(cb) Drei Bierfässer klauten zwei bislang Unbekannte aus einem Hinterhof einer Bar in der Freigerichter Straße. Die beiden Täter schleppten am Mittwoch, zwischen 9.45 Uhr und 10.30 Uhr, die leeren Bierfässer von dem Gelände der Bar zu einem grauen Fahrzeug. Hier luden diese ihre Beute im Wert von knapp 90 Euro ein und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1:

- schwarze Haare - Bekleidung: Mütze, schwarze Jacke, Jeans, schwarze Schuhe mit weißer Sohle

Täter 2:

- Bekleidung: schwarze Jacke, beiger Hoodie, beige Hose, weiße Schuhe

Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051 827-0 entgegen.

6. Zeugensuche: Laptop von Einbrechern mitgenommen - Hasselroth

(cb) Einbrecher verschafften sich am Mittwoch, zwischen 9 Uhr und 20.30 Uhr, über die Kellertür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße (30er-Hausnummern). Im Inneren brachen sie dann eine Zimmertür auf und entwendeten aus dem Raum einen Laptop. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird mit 150 Euro angegeben. Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Einbruchskommissariats in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach, 12.03.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell